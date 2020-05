Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7b8f053-e672-49cb-b4af-de4fc045dae2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üzemek a projekt ötletgazdái szerint korszerű szűrőberendezésekkel fognak működni, amik megakadályozzák, hogy káros anyag kerüljön a levegőbe.","shortLead":"Az üzemek a projekt ötletgazdái szerint korszerű szűrőberendezésekkel fognak működni, amik megakadályozzák, hogy káros...","id":"20200515_hoeromu_hulladek_szemetegeto_oroszorszag_roszatom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b8f053-e672-49cb-b4af-de4fc045dae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5860a1d-e8b4-46ea-ae68-6cbfd304a9f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_hoeromu_hulladek_szemetegeto_oroszorszag_roszatom","timestamp":"2020. május. 15. 05:20","title":"Huszonöt hőerőművet építenek Oroszországban, hogy kevesebb legyen a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt megváltozott műsorrend tetemes költségcsökkentést eredményezett az MTVA-nál.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott műsorrend tetemes költségcsökkentést eredményezett az MTVA-nál.","id":"20200514_kozmedia_mtva_koronavirus_musorrend_koltsegcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809c567e-8081-4a30-bfb9-5815c0f2a1e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_kozmedia_mtva_koronavirus_musorrend_koltsegcsokkentes","timestamp":"2020. május. 14. 08:42","title":"Nyolcmilliárdot tud megspórolni a közmédia a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben folytatja, a nemesvámosi gyárat bezárják. ","shortLead":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben...","id":"20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de3e7d2-c213-4d72-8102-3a72c4a89ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","timestamp":"2020. május. 13. 17:10","title":"Bezár egy üzem Veszprém megyében, négyszázötvenen kerülnek utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A repülés vakcina hiányában csak biztonsági intézkedésekkel folytatódhat, ami alááshatja az utasok bizalmát.","shortLead":"A repülés vakcina hiányában csak biztonsági intézkedésekkel folytatódhat, ami alááshatja az utasok bizalmát.","id":"20200513_legi_kozlekedes_iata_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f0501f-fd1a-4ec3-94d2-82903b1ccec8","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_legi_kozlekedes_iata_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 13. 20:36","title":"Úgy megrogyott a légiipar, hogy legalább három év kell neki, mire talpra áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","shortLead":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","id":"20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228488bb-e76f-4df9-a22e-9f46475d4358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","timestamp":"2020. május. 14. 09:19","title":"Jövőre csak egy szombaton kell dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormánypárt ugyanígy tett a Párbeszéd javaslatával is.","shortLead":"A kormánypárt ugyanígy tett a Párbeszéd javaslatával is.","id":"20200514_LMP_A_Fidesz_ellopta_es_kiherelte_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol_szolo_javaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5296daa5-40f5-4c42-b2a8-f3075c63d962","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_LMP_A_Fidesz_ellopta_es_kiherelte_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol_szolo_javaslatot","timestamp":"2020. május. 14. 16:59","title":"LMP: A Fidesz ellopta és kiherélte a klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a13d7-0176-4f07-a846-02c0841dc874","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.","shortLead":"A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.","id":"20200514_Tovabbi_enyhitesek_johetnek_videken_Budapestrol_meg_nem_dontott_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a13d7-0176-4f07-a846-02c0841dc874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd1abc2-e345-4758-8534-404204b33f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Tovabbi_enyhitesek_johetnek_videken_Budapestrol_meg_nem_dontott_a_kormany","timestamp":"2020. május. 14. 11:11","title":"Pest megyében is enyhítették a korlátozásokat, Budapestről még nem döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c698aed7-4bc7-46ac-a3ca-c752d2363afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már szerdán kiszivárgott, hogy az Epic Games webboltjából ezúttal a GTA 5-öt lehet majd letölteni egy héten át ingyen. Ennek köszönhetően magyar idő szerint délután ötre megteltek a szerverek, világszerte leállásról panaszkodtak a felhasználók.","shortLead":"Már szerdán kiszivárgott, hogy az Epic Games webboltjából ezúttal a GTA 5-öt lehet majd letölteni egy héten át ingyen...","id":"20200514_epic_store_500_hiba_gta_5_letoltes_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c698aed7-4bc7-46ac-a3ca-c752d2363afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f83ab7-6939-45f8-bbc3-cf352e00d2ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_epic_store_500_hiba_gta_5_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 14. 18:43","title":"Elment 60 perc úgy a ma délutánból, hogy fél Európa ezt a néhány képernyőt nézegette felváltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]