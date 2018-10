Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti tüntetéseket is. Hajnal Miklós „kedves főbűnözőnek” nevezte Orbánt.","shortLead":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti...","id":"20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7ee834-3ba9-45de-b2ab-a1a55d5b38ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","timestamp":"2018. október. 01. 08:43","title":"Koszorút rakott Orbán házára a Momentum, főbűnözőnek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről. A háromgyermekes nők életük végéig mentesülhetnek a személyijövedelemadó-fizetés alól.","shortLead":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről...","id":"20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735f86da-208c-4e4d-b063-7b0518636848","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","timestamp":"2018. október. 02. 10:34","title":"Nemzeti konzultáció: a háromgyermekes nők életük végéig adómentességet kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos ceremónián több százan vettek részt, a városban több megemlékezést és virrasztást is tartottak.","shortLead":"A hivatalos ceremónián több százan vettek részt, a városban több megemlékezést és virrasztást is tartottak.","id":"20181002_58_fejfa_megemlekeztek_az_egy_evvel_ezelotti_Las_Vegasi_tomegmeszarlas_aldozatairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9d958e-7436-45e5-a7d8-0e615293b1a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_58_fejfa_megemlekeztek_az_egy_evvel_ezelotti_Las_Vegasi_tomegmeszarlas_aldozatairol","timestamp":"2018. október. 02. 06:19","title":"58 fejfa: megemlékeztek az egy évvel ezelőtti Las Vegas-i tömegmészárlás áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze mindig van B terve is.","shortLead":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze...","id":"20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044ab3e1-cae2-4b75-96e9-41bc573b7d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","timestamp":"2018. október. 01. 10:03","title":"Apple Watch 4: az Apple-nek életbe kellett léptetnie a B tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a5461a-d950-4402-b518-667722f57c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","timestamp":"2018. október. 01. 08:51","title":"BMW, Volkswagen, egyre megy: mindkettőt ellopták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","shortLead":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","id":"20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffff39e-9b13-4efd-b9f6-f4ef45ce058e","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","timestamp":"2018. október. 02. 05:22","title":"Anyamedve és két bocsa ölt meg egy fiatal férfit Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","shortLead":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","id":"20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bfc330-3a0a-4268-b495-e78c4fb41f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","timestamp":"2018. október. 01. 14:16","title":"Tudja, hány doboz csempészcigi fér egy kisbuszba? Ebbe a Mercedesbe például 156 ezer – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek egy-egy Insta-fotóért.","shortLead":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek...","id":"20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e7918f-e76a-49d6-84e0-c3399e8ce876","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","timestamp":"2018. október. 02. 11:02","title":"Mindent a tökéletes fotóért: egyre többen halnak meg szelfizés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]