Van, aki szerint minden tánc hülye tánc. Van, aki a lassú táncot vagy az alaptáncot (tinglitangli jobbra-balra) nevezi hülye táncnak. De szerintünk ez nem igaz, vannak igazán NAGYON HÜLYE TÁNCOK, amelyeket ráadásul egy-egy divathullám tetőzésekor tömegek művelnek. Ezeket próbáltuk összeszedni és rangsorolni.

10. Lambada

A lambada-őrületet 1989-ben zúdította a világra egy brazil zenekar, a Kaoma. Akkoriban mindenki a tüzes latin tánc mozdulataival szeretett volna szert tenni némi népszerűségre a diszkókban, ám keveseknek sikerült, mert a bonyolult lépések helyett általában ügyetlen botladozásokba fulladtak a próbálkozások. A lambada-hullám gyorsan le is csengett, pedig még film is készült belőle 1990-ben.

9. Twist

A kezeiddel csinálj úgy, mintha a hátadat dörzsölnéd egy törülközővel. Közben a tested az egyik irányba mozog ide-oda, a kezeid a másik irányba. Az egyik lábaddal pedig tegyél úgy, mintha éppen egy cigarettát nyomnál el a földön

– ez a twist használati utasítása. A tánc- és zenei műfaj a rock and roll korszakba nyúlik vissza, 1959-ben a Hank Ballard és a The Midnighters együttes jött ki a The Twist című dallal. Ez mérsékelt sikert aratott, ám egy év múlva berobbant Chubby Checker, aki kifejezetten ezt a stílust nyomta. A táncmulatságokon pedig megjelentek a fenti leírás alapján mozgó tömegek. Magyarországot Fenyő Miklós és a Hungária oltotta be a műfajjal 20 ével később, amikor az 1980-as Rock and roll party című albumukon megjelent a Casino twist. Na, akkor a házibulikon mindenki ordította, hogy „Mi ez a tánc, fiatalok, talán rumba? - Neeeeem!/Talán szamba? - Neeeeem!/Talán mambó? - Neeeeem!/Hát akkor mi ez?! - Twist, twist, twist, twist, twist, twist, twist!” Szerencsére nem volt még internet, meg Facebook, mert sok honpolgár pironkodhotna a mozgáskultúráján, ha megjelenne egy-egy kis videó az akkori időkből.

8. Limbó

A limbó hazai elterjesztését is a Hungáriának köszönhetjük, amikor 1981-ben a Limbó hintó című dallal megnyerték a Táncdalfesztivált. A limbó egy olyan tánc, amely egyben verseny is, az nyer „aki legmélyebbre hanyatt dőlve áthalad úgy, hogy a léc a helyén marad”. Az eredetileg a karibi térségből származó, majd a rock and roll korszakban népszerűvé váló hajlongós figurát még ma is el lehet kapni egy-egy buliban. Egy-egy ilyen fergeteg partin jókat lehet nevetni a béna próbálkozókon, akik még hanyatt is esnek időnként.

Itt is idézzük a magyar megfelelőt, amiben be is mutatják, mi is ez a tánc, verseny, vagy mi:

7. Mighty Mighty Funk Funky

A 70-es években minden megtörténhetett a popiparban, és annak az ellenkezője is. A diszkó éppúgy megszületett, mint a punk. A fekete zenék is betörtek a mainstreambe, és az azokhoz tartozó táncok is. Ebben az időben a fehérek is úgy akartak vonaglani, mint a feketék, pedig nem nagyon ment nekik. Az Earth Wind and Fire zenekar Mighty Mighty Funk Funky Dancing c. dala és az ahhoz tartozó klip egy kis gyorstalpaló minden diszkóba készülőnek. Felhívnánk a figyelmet arra, hogy a későbbi táncőrületek nagyon sok eleme megtalálható már ezekben a mozdulatokban.

6. Ketchup

2002-ben, ha valaki betévedt egy buliba, azt látta, hogy az emberek kezükkel maguk előtt hadonászva érezték magukat zseniális mozgásművésznek. A mozdulat a Las Ketchup nevű spanyol zenekar The Ketchup Song (Asereje) című dalának klipjéből terjedt el. Jellemző a dalra egyébként, hogy azt nevezték abban az évben a legjobb kislemeznek és a legrosszabb kislemeznek is. (Egyiket sem nyerte meg.) Így vagyunk a hülye táncokkal is: nem is tudjuk, hogy az inkább zseniális-e vagy inkább szánalmas.

Na, mindegy, nézzük 2002 legfontosabb mozdulatsorát:

5. Harlem Shake

A Harlem Shake olyan gyorsan söpört végig a világon, hogy szinte észre sem vettük, Pedig a nagyon hülye táncok kategóriájában méltó helye van. A zenéje egy 1981-es hiphop-slágerhez köthető, amit 2012-ben DJ Baauer dolgozott fel. Akkor lett mém, amikor a Filthy Frank nevű Youtube-felhasználó 2013. január 30-án feltöltötte a Filthy Compilation #6 című videóját a netre. Ezt öt queenslandi tinédzser továbbgondolta, és máris milliós tábort vonzott az őrület. Két hét alatt 40 ezer Harlem Shake videót töltöttek fel az internetezők. Ezek lényege, hogy Baauer zenéjére különböző élethelyzetben (pl. irodában vagy tűzoltókocsiban) lévő alakok közül először egy ember kezd mozgásba, míg a többiek végzik megszokott teendőiket vagy nem reagálnak, majd a 15. másodpercnél, a basszus megjelenésekor az egész közösség őrült mozgásba kezd. A videók második felében a szereplők gyakran feltűnő öltözéket viselnek, vagy éppen azok hiánya feltűnő.

4. Gangnam Style

PSY dala és az abból készült klip minden idők legnépszerűbb K-pop-slágere. Az egész világon végigsöpört a hülye lovaglós mozdulatra épülő tánccal eladott dal. A dalt és táncot nevezeték addiktívnak, ellenállhatatlannak, elképesztőnek, sematikusnak és ostobaságnak is. A videó az alkotó egyébként eredeti szándéka szerint egy szatíra, a szöuli gazdag negyed, Gangnam paródiája. De mindegy is, mindenki emlékszik arra, hogy a barátja, szomszédja, gyereke (ő persze nem) hogyan galoppolta át a 2012-es esztendő második felét. Ha akkor egy marslakó letekintett a Földre, biztos elcsodálkozott a sok úgynevezett táncos mulatságon.

3. Kacsatánc

A bronzérem a Kacsatáncé. Alig hihető, hogy anyáink, nagyanyáink 1982-ben ezeket a mozdulatokat művelték a bulikban. De így volt. Ez akkor nem volt ciki, sőt, menő volt! A Kacsatánc című szerzeményt eredetileg Louis van Rijmenantnak, egy addig nem túl sikeres zenei producernek és Werner Thomas harmonikásnak köszönhetjük. Ezt még csak-csak elfelednénk, de a dal magával hozta azt a fura táncstílust is, amit inkább megmutatunk mindjárt, mint leírunk. Az egész világon kacsatáncoltak az emberek, a magyarok speciel a Záray Márta és Vámosi János által előadott Csiripelő madarak című átiratra. (Jó volna feledni...)



És itt az ígért emlékeztető: el tudja képzelni a nagyiját, amint ezt ropja?

2. Skibidi

Ez a legfrissebb hülye táncos őrület, ami talán ezért rögtön majdnem az élen végzett. Az oroszoktól jött, és amikor először beszámoltunk a kultúra ezen újabb magaslatáról, azt írtuk, hogy nincs rá jobb szó, minthogy: fáj. A Little Big nevű együttesnek köszönhetjük a dalt és a mozgásművészetet, és máris sok-sokmilliós látogatottsága van a dalnak. (És rengeteg aktív rajongói feldolgozása.) A projekt egyesíti magába a hülyetánc-történelem minden fontos mozzanatát, különösen a Gangnam Style hozzáállását, s mindezt oroszos hangulatba helyezte. De úgy orosz, hogy mégis bárhol lehetünk, bárhol táncolhatjuk a skibidit – bárhol lehetünk nagyon hülyék.

Jöhet itt Skibidi, vagy Gangnam Style, elmúlhat a kacsatánc- vagy a limbó-őrület, van egy állandó, a divatból soha ki nem menő, gránitszilárdságú, világraszóló NAGYON HÜLYE TÁNC, ez pedig a vonatozás. Mindenki tudja, miről van szó: a mulató populáció egyedei egymás mögé állnak, mindenki megfogja az előtte lévő egyed vállát (az elsőnek nincs mit fog, így ő a masiniszta), és valami gagyi zenére elindulnak. Néha leguggolnak, néha integetnek, de marha jól érzik magukat. Kívülről pedig nagyon hülyén néznek ki. Magyarországon leginkább Demjén Rózsi Szerelemvonatára szokott elindulni a móka, vagy a Megy a gőzös, megy a gőzös című örökbecsűre.

Itt bemutatunk egy ilyen vonatozást, amit találomra szedtük le a netről az n számú (n tart a végtelenhez) hasonló videó közül. Lássuk, hát, mi történt Anikó és Viktor esküvőjén!