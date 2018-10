Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca0438c-e1ab-4d30-b99b-df58d27fd8dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozók most biztosak benne, hogy nem történt nemi erőszak.","shortLead":"A hozzátartozók most biztosak benne, hogy nem történt nemi erőszak.","id":"20181011_Ketszer_is_megmutottek_a_negyeves_kislanyt_akit_a_gyanu_szerint_megeroszakoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca0438c-e1ab-4d30-b99b-df58d27fd8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969cde3c-ec06-4559-8b3d-6f12e7878723","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Ketszer_is_megmutottek_a_negyeves_kislanyt_akit_a_gyanu_szerint_megeroszakoltak","timestamp":"2018. október. 11. 19:52","title":"Kétszer is megműtötték a négyéves kislányt, akit a gyanú szerint megerőszakoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a037c-2dbc-43a3-8e36-a38b3baa6bd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van benne valami szomorúan megalázó. ","shortLead":"Van benne valami szomorúan megalázó. ","id":"20181011_kereklopas_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a037c-2dbc-43a3-8e36-a38b3baa6bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b22c6aa-8f5b-4d72-8207-e8493448beb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_kereklopas_auto","timestamp":"2018. október. 12. 04:05","title":"Van, ahol még mindig nagy divat az ilyen feltéglázós keréklopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hirtelen állt be a csend, ahogy a nap elbújt.","shortLead":"Hirtelen állt be a csend, ahogy a nap elbújt.","id":"20181012_Elhallgattak_a_mehek_a_napfogyatkozas_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219547f-3c2f-4b64-a371-77b0627dd5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_Elhallgattak_a_mehek_a_napfogyatkozas_alatt","timestamp":"2018. október. 12. 14:04","title":"Elhallgattak a méhek a napfogyatkozás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ce221e-2a7e-49e8-9a90-65d900a14ecc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség külföldiekre gyanakszik.","shortLead":"A rendőrség külföldiekre gyanakszik.","id":"20181011_Nem_sokaig_orult_Tanzania_elso_milliardosa_elraboltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ce221e-2a7e-49e8-9a90-65d900a14ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c87ffa-1276-4def-846e-94adca9dc2fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Nem_sokaig_orult_Tanzania_elso_milliardosa_elraboltak","timestamp":"2018. október. 11. 15:36","title":"Nem sokáig örült Tanzánia első milliárdosa, elrabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A San-Diegó-i szafariparkban szeptemberben született elefántkölykök most mehettek ki először a szabadba a csordával, és igyekeztek tartani a lépést a nagyokkal, bár ez időnként a burleszk határát súrolta. ","shortLead":"A San-Diegó-i szafariparkban szeptemberben született elefántkölykök most mehettek ki először a szabadba a csordával, és...","id":"20181012_Meg_alig_tudnak_jarni_az_elefantbebik_nem_maradnanak_le_a_csordatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e640192-9952-45fd-9344-a0aa04509e72","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Meg_alig_tudnak_jarni_az_elefantbebik_nem_maradnanak_le_a_csordatol","timestamp":"2018. október. 12. 16:58","title":"Még alig tudnak járni az elefántbébik, de nem maradnának le a csordától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Gergő nem teszi zsebre, amit kapott.","shortLead":"Szabó Gergő nem teszi zsebre, amit kapott.","id":"20181012_Hosszu_Facebookposztban_ment_neki_az_MLSZ_sajtosanak_a_Sport_Plusz_szerkesztosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0410cf68-cd86-4c85-ac72-8560b7a6ccd0","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Hosszu_Facebookposztban_ment_neki_az_MLSZ_sajtosanak_a_Sport_Plusz_szerkesztosege","timestamp":"2018. október. 12. 18:31","title":"Hosszú Facebook-posztban ment neki az MLSZ sajtósának a Sport Plusz szerkesztősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek határokon nyúlnak át, a kisvárdai NER-Disneyland újabb létesítménye felkeltette a figyelmüket. Az Európai Bizottság pedig azt szeretné, ha a kormány nem az adófizetőkre, hanem a szabálytalankodó beruházókra hárítaná a rosszul felhasznált uniós pénzek miatt kapott büntetéseket.","shortLead":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek...","id":"20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd4ee6-7744-462b-be88-603e8933cc53","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","timestamp":"2018. október. 11. 14:24","title":"Átlépte az OLAF ingerküszöbét a kisvárdai ökofilmpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már második ilyen telefonjával áll elő. Forradalom ugyanakkor most sem valószínű. ","shortLead":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már...","id":"20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2996d0de-66c0-4ff4-b361-a2cc9c324c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","timestamp":"2018. október. 11. 18:03","title":"Megjött az ütős gamer holmikat gyártó Razer új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]