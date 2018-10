Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d207c2c8-cdfd-44fd-a5a4-f88cf256603a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre a „kultúrharcon” elszörnyedő, regényeiben Erdély múltját megíró szerző.","shortLead":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre...","id":"201835__tompa_andrea_iro__karaktergyilkossagrol_athallasokrol__hely_a_tuznel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d207c2c8-cdfd-44fd-a5a4-f88cf256603a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a967a5-9541-4521-af9e-2b1be3332fa3","keywords":null,"link":"/kultura/201835__tompa_andrea_iro__karaktergyilkossagrol_athallasokrol__hely_a_tuznel","timestamp":"2018. október. 14. 07:30","title":"Tompa Andrea: Veszélyes egy magányos zsarnokot felelőssé tenni egy rendszerért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet a beszélgetőpartnernek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet...","id":"20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81a6c01-3daa-44b6-af2a-66c0d8d9feb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Figyeljen erre az új ikonra a Messengerben, hasznos segítség lehet a beszélgetéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\" vállalatot is elérte a korszellem. A Duracell ígérete szerint vésztöltőjük akár 72 órára elegendő energiával képes ellátni egy okostelefont.","shortLead":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\"...","id":"20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ad083-86e8-4239-b21e-f81628f869eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2018. október. 13. 14:03","title":"Kicsit elaludt a Duracell, de végül csak előállt egy használható külső akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök még abban sem biztos, hogy az embernek bármi köze lenne a globális felmelegedéshez.","shortLead":"Az elnök még abban sem biztos, hogy az embernek bármi köze lenne a globális felmelegedéshez.","id":"20181015_Trump_szerint_megsem_atveres_a_klimavaltozas_de_elobbutobb_a_folyamat_magatol_visszafordul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b184d-b10a-4225-b065-a75b349afb66","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Trump_szerint_megsem_atveres_a_klimavaltozas_de_elobbutobb_a_folyamat_magatol_visszafordul","timestamp":"2018. október. 15. 11:19","title":"Trump szerint mégsem átverés a klímaváltozás, de előbb-utóbb a folyamat magától visszafordul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok mennyiségét kellene csökkenteni, aztán lehet beszélni létszámcsökkentésről is. A két fél egymással nem egyeztet, pedig hétfőn már bejelenthetik, hogyan bonyolítják le a beígért leépítést.","shortLead":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok...","id":"20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198f486-e763-47b4-b598-72c174dc9e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","timestamp":"2018. október. 14. 10:00","title":"A kormány már tudja, hogyan seprűz ki százezer embert a közszférából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","shortLead":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","id":"20181015_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b706-c2d8-439c-8a5a-1e617c075c58","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 15. 05:19","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","shortLead":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","id":"20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6916cb1a-431d-4c7f-9f6e-bc9d2dffa03b","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","timestamp":"2018. október. 15. 06:58","title":"Magyarország megvétózza a lengyelek elleni EU-s eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6413c428-d5b2-4e75-85fe-d4af369ee9e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Holnap rendezik az 5. Rehab Critical Masst a belvárosban.","shortLead":"Holnap rendezik az 5. Rehab Critical Masst a belvárosban.","id":"20181013_Felvonulas_miatt_tobb_utat_is_lezarnak_vasarnap_delutan_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6413c428-d5b2-4e75-85fe-d4af369ee9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61076d8b-103a-4e43-96dc-1b310612df86","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Felvonulas_miatt_tobb_utat_is_lezarnak_vasarnap_delutan_Budapesten","timestamp":"2018. október. 13. 16:56","title":"Felvonulás miatt több utcát is lezárnak vasárnap délután Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]