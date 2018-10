Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9357345d-92c4-47b1-a21d-ead4385427e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Eldobtam az agyam” – írta egy szülő néhány napja.","shortLead":"“Eldobtam az agyam” – írta egy szülő néhány napja.","id":"20181023_Vegzos_diakoknak_tanitjak_a_torikonyvben_hogyan_kell_Molotovkoktelt_kesziteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9357345d-92c4-47b1-a21d-ead4385427e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c22b45-aed7-4abe-9f47-f2fbb0b10f47","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Vegzos_diakoknak_tanitjak_a_torikonyvben_hogyan_kell_Molotovkoktelt_kesziteni","timestamp":"2018. október. 23. 13:20","title":"Végzős diákoknak tanítják a törikönyvben, hogy kell Molotov-koktélt készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-meccsre érkeztek az olasz fővárosba.","shortLead":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma...","id":"20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7945049a-ff33-4f88-9382-4a683c5a49f5","keywords":null,"link":"/sport/20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","timestamp":"2018. október. 23. 22:25","title":"Rémületes mozgólépcső-balesetben sérültek meg focidrukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felesége jelentette be, hogy a színész visszavonult a nyilvánosságtól miután zaklatással vádolták meg.","shortLead":"A felesége jelentette be, hogy a színész visszavonult a nyilvánosságtól miután zaklatással vádolták meg.","id":"20181024_Az_Oscardijas_Geoffrey_Rush_nem_akar_tobb_szerepet_jatszani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7628b16c-27d6-463c-8c20-a24eb0a468ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Az_Oscardijas_Geoffrey_Rush_nem_akar_tobb_szerepet_jatszani","timestamp":"2018. október. 24. 09:26","title":"Az Oscar-díjas Geoffrey Rush nem akar több szerepet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974284e2-0175-49b8-aa8f-33f814a8d458","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alacsony vízállás miatt bukkant elő a Dunából egy kincslelet, köztük rengeteg pénzérme és különleges fegyverek. Egy egykor elsüllyedt hajó rakományát találhattak meg. ","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt bukkant elő a Dunából egy kincslelet, köztük rengeteg pénzérme és különleges fegyverek...","id":"20181024_Video_Bemutatjak_a_Dunabol_elobukkant_aranykincset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974284e2-0175-49b8-aa8f-33f814a8d458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909feeb-df25-4968-af1b-5a93c13b8ffb","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Video_Bemutatjak_a_Dunabol_elobukkant_aranykincset","timestamp":"2018. október. 24. 14:04","title":"Videó: Egy elsüllyedt hajó rakománya lehet a Dunából előbukkant kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aee63e-00df-4a63-891d-8e8d32f739e9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Marabu_FekNyuz_Igy_irjak_ok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9aee63e-00df-4a63-891d-8e8d32f739e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e547fa-91b5-448d-aa01-f5cab74336f7","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Marabu_FekNyuz_Igy_irjak_ok","timestamp":"2018. október. 23. 15:31","title":"Marabu FékNyúz: Így írják ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcfe392-d8f6-4707-a5a4-2f37a0f38d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gunnar Hökmark svéd EP-képviselő szerint az ügy finoman szólva is kínos.","shortLead":"Gunnar Hökmark svéd EP-képviselő szerint az ügy finoman szólva is kínos.","id":"20181025_Vizsgalatot_kovetel_egy_sved_kepviselo_amiert_EUs_penzbol_vett_buszokkal_vittek_az_Orbanszimpatizansokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afcfe392-d8f6-4707-a5a4-2f37a0f38d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8461fe59-9b07-4305-9331-ae32b12033df","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Vizsgalatot_kovetel_egy_sved_kepviselo_amiert_EUs_penzbol_vett_buszokkal_vittek_az_Orbanszimpatizansokat","timestamp":"2018. október. 25. 09:41","title":"Kivizsgáltatnák, miért EU-s pénzből vett buszokkal vitték az Orbán-szimpatizánsokat Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99a73d7-25b8-4a04-a63f-3b92db251765","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi hétszeres világbajnokot legyőzve lett Tetris-világbajnok egy 16 éves fiú. ","shortLead":"Az eddigi hétszeres világbajnokot legyőzve lett Tetris-világbajnok egy 16 éves fiú. ","id":"20181024_Video_Igy_jatszik_a_16_eves_uj_Tetrisvilagbajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99a73d7-25b8-4a04-a63f-3b92db251765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b50ca9-c3df-4c4e-9765-2375b2599c91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_Video_Igy_jatszik_a_16_eves_uj_Tetrisvilagbajnok","timestamp":"2018. október. 24. 11:38","title":"Videó: Így játszik a 16 éves új Tetris-világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3078145-5906-4398-bfce-8bde144c26ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya most már nem bánta, hogy kamerák sora bámulja nemrég világra hozott újszülöttjét. A látvány meg önmagáért beszél.","shortLead":"Az anya most már nem bánta, hogy kamerák sora bámulja nemrég világra hozott újszülöttjét. A látvány meg önmagáért...","id":"20181025_Bemutatkozott_a_vilagnak_a_Parizsban_szuletett_borneoi_orangutankolyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3078145-5906-4398-bfce-8bde144c26ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1c76d1-84e6-45e8-a2d9-4fb3269b02af","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Bemutatkozott_a_vilagnak_a_Parizsban_szuletett_borneoi_orangutankolyok","timestamp":"2018. október. 25. 08:18","title":"Bemutatkozott a világnak a Párizsban született borneói orangutánkölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]