[{"available":true,"c_guid":"4baf78ca-851b-4cd5-8f78-2b74e57d4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás tényét már hétfőn közölték, de az elkövető nemzetiségére csak később derült fény. ","shortLead":"A rablás tényét már hétfőn közölték, de az elkövető nemzetiségére csak később derült fény. ","id":"20181114_Magyar_ferfi_rabolt_ki_egy_osztrak_bankot_biciklivel_vitte_el_a_szajret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4baf78ca-851b-4cd5-8f78-2b74e57d4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1c37f3-22be-4fd9-8609-fb83879b21ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Magyar_ferfi_rabolt_ki_egy_osztrak_bankot_biciklivel_vitte_el_a_szajret","timestamp":"2018. november. 14. 09:27","title":"Magyar férfi rabolt ki egy osztrák bankot, biciklivel vitte el a szajrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e584deef-8a86-47be-9836-e3d3380a099d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-ben lehetőség van rá, hogy térhatású hangot közvetítsen a rendszer egy teljesen hagyományos fejhallgatón keresztül. Mutatjuk, mit kell beállítani.","shortLead":"A Windows 10-ben lehetőség van rá, hogy térhatású hangot közvetítsen a rendszer egy teljesen hagyományos fejhallgatón...","id":"20181114_windows_10_terhatasu_hang_windows_sonic_dolby_atmos_dtsx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e584deef-8a86-47be-9836-e3d3380a099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82b643e-a6b0-4fa8-8dcf-0d33bc3026d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_windows_10_terhatasu_hang_windows_sonic_dolby_atmos_dtsx","timestamp":"2018. november. 14. 08:03","title":"Van egy kevesek által ismert funkció a Windowsban: ha bekapcsolja, sokkal jobb lesz a gép hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78630735-4c3e-4330-a081-360df8cb10f5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az tukmálja Berzsenyit kamaszokra, aki azt akarja, hogy soha ne legyen közük hozzá. Válasz TGM-nek.","shortLead":"Az tukmálja Berzsenyit kamaszokra, aki azt akarja, hogy soha ne legyen közük hozzá. Válasz TGM-nek.","id":"20181114_TGM_az_utolso_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78630735-4c3e-4330-a081-360df8cb10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4015375d-2638-4a9a-8189-313e7a8a346e","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_TGM_az_utolso_magyar","timestamp":"2018. november. 14. 14:20","title":"TGM, az utolsó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár 7 százalékkal növelné a béreket az Audi, a cafeteria-keret változatlan maradna. A szakszervezet szerint az adóváltozásból eredő hátrányokat ezzel egy az egyben a munkavállalókra terhelnék, ami nettó bérkiesést okozna náluk.","shortLead":"Bár 7 százalékkal növelné a béreket az Audi, a cafeteria-keret változatlan maradna. A szakszervezet szerint...","id":"20181115_Pofapenzt_ajanlott_dolgozoinak_az_Audi_tiltakozik_a_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be6de80-9122-4b62-984b-1d439d127862","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Pofapenzt_ajanlott_dolgozoinak_az_Audi_tiltakozik_a_szakszervezet","timestamp":"2018. november. 15. 10:44","title":"„Pofapénzt” ajánl dolgozóinak az Audi, tiltakozik a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Phone Arena mérései alapján a Huawei idei Mate 20-a kiemelkedő akkumulátoridővel rendelkezik, annyira, hogy a kapcsolódó teszt során valamennyi új készüléket maga mögé utasított. Egy másik akkumulátoros tesztnél is ez a telefon bizonyult a legjobbnak.","shortLead":"A Phone Arena mérései alapján a Huawei idei Mate 20-a kiemelkedő akkumulátoridővel rendelkezik, annyira...","id":"20181115_huawei_mate_20_pro_mate_20_iphone_xs_max_xs_xr_note9_galax_s9_s9_plus_akkumulator_ido_toltesi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220db95b-cac2-48cf-a85b-a397ad9db846","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_huawei_mate_20_pro_mate_20_iphone_xs_max_xs_xr_note9_galax_s9_s9_plus_akkumulator_ido_toltesi_ido","timestamp":"2018. november. 15. 14:33","title":"A Huawei új mobilja a legjobb iPhone-ra is köröket ver üzemidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott.","shortLead":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is...","id":"20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a8bb6-5bd4-4ca1-96a0-bdd80fd01e45","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","timestamp":"2018. november. 14. 15:41","title":"Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6143fe04-0206-4a3b-a072-a3b97d0e8251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majdnem 19 karátos kőért több mint 50 millió dollárt fizetett egy amerikai ékszerész. ","shortLead":"A majdnem 19 karátos kőért több mint 50 millió dollárt fizetett egy amerikai ékszerész. ","id":"20181114_14_milliard_forintert_ment_el_a_gyemantok_Leonardo_da_Vincije__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6143fe04-0206-4a3b-a072-a3b97d0e8251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e07298-b527-46bc-9df1-633644529034","keywords":null,"link":"/elet/20181114_14_milliard_forintert_ment_el_a_gyemantok_Leonardo_da_Vincije__video","timestamp":"2018. november. 14. 08:56","title":"14 milliárd forintért ment el \"a gyémántok Leonardo da Vincije\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy hány kilakoltatás történt a moratórium lejárta óta. ","shortLead":"Kiderült, hogy hány kilakoltatás történt a moratórium lejárta óta. ","id":"20181114_Tobb_mint_ketezer_csaladot_raktak_az_utcara_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d17fa-a422-4309-8ffe-a7b77dfdaaa2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tobb_mint_ketezer_csaladot_raktak_az_utcara_iden","timestamp":"2018. november. 14. 08:31","title":"Több mint kétezer családot raktak az utcára idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]