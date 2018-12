Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat az új tulajdonos.","shortLead":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat...","id":"20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82d617-2e41-4314-aa23-ff17910fb2f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","timestamp":"2018. december. 03. 06:41","title":"1,3 milliárd forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági mozgalom felállítását tervezték.","shortLead":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági...","id":"20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d3bb3-0852-4b92-8db8-a1f8ab62dc27","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","timestamp":"2018. december. 03. 08:52","title":"Lehallgatott magánbeszélgetései is szerepet játszhattak Hasogdzsi megölésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén december 31-ig költhetik el szankciók nélkül az egyéni vállalkozók azt az összeget, amelyet fejlesztési tartalékként még 2014-ben tettek félre és 2015-ben vettek nyilvántartásba – figyelmeztetett az Adózóna.","shortLead":"Idén december 31-ig költhetik el szankciók nélkül az egyéni vállalkozók azt az összeget, amelyet fejlesztési...","id":"20181203_Surgosen_el_kell_kolteni_a_negy_eve_felretett_penzt__figyelmeztetik_a_vallalkozokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455a9c30-ae6b-4f5e-a893-04dee0d6cb24","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Surgosen_el_kell_kolteni_a_negy_eve_felretett_penzt__figyelmeztetik_a_vallalkozokat","timestamp":"2018. december. 03. 11:44","title":"Sürgősen el kell költeni a négy éve félretett pénzt – figyelmeztetik a vállalkozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","shortLead":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","id":"20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef0307b-261c-46ed-bb65-8d39e6bbb37e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","timestamp":"2018. december. 03. 04:02","title":"Videó: Alaszka a földrengés után, most nem divatterepjáróknak való vidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le, most a parlamentet is otthagyja.","shortLead":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le...","id":"20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce1225-ea1d-47ef-8fab-661e29d2216c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","timestamp":"2018. december. 03. 12:24","title":"Lemond a zsidózó Szávay István a képviselőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","shortLead":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","id":"20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb690df-9299-48d3-b1c6-9fb238c34810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","timestamp":"2018. december. 03. 13:56","title":"Drágák lettek a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","shortLead":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","id":"20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4263a1c-5c7e-4a17-b6d6-e26baeac4e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","timestamp":"2018. december. 02. 10:42","title":"Vád alá helyezhetik Orbán izraeli barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután akár 12 fok is lehet, de az éjszaka képződött ködfoltok csak lassan szűnnek meg.","shortLead":"Délután akár 12 fok is lehet, de az éjszaka képződött ködfoltok csak lassan szűnnek meg.","id":"20181204_Koddel_erkezett_meg_az_enyhules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c242f0d-77fe-4e34-8829-719eed2aaa2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Koddel_erkezett_meg_az_enyhules","timestamp":"2018. december. 04. 05:12","title":"Köddel érkezett meg az enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]