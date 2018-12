Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","shortLead":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","id":"20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a2c8e5-b8c0-47b6-9618-1f9da2990d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","timestamp":"2018. december. 03. 11:41","title":"Duplacsuklós Ikarus: felbukkant az egyetlen példányban készült szuperhosszú busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon. Francis R. Fannon előadása után Elena Burmistrova, a Gazprom Export vezérigazgatója is erős üzenetet fogalmazott meg.","shortLead":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon...","id":"20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec38fb1e-e77b-492b-a0e7-13ce603e5194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","timestamp":"2018. december. 03. 16:42","title":"Magyar ember gázzal fűt és főz, az oroszoké itt van, Amerika a magáét ajánlja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544d3385-00ab-4932-a32e-8353125b6931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dunja Djudjic észrevette, hogy a Samsung az egyik általa készített képpel igyekszik jobb színben feltüntetni az A8 Star portréfotós képességét. Csakhogy a fotót egy DSLR fényképezővel lőtték.","shortLead":"Dunja Djudjic észrevette, hogy a Samsung az egyik általa készített képpel igyekszik jobb színben feltüntetni az A8 Star...","id":"20181204_samsung_galaxy_a8_star_portrefotozas_stock_photo_atveres_szelfi_dslr_kamera_reklamfoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544d3385-00ab-4932-a32e-8353125b6931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb29b25-75c3-4487-8bcd-d551586849a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_samsung_galaxy_a8_star_portrefotozas_stock_photo_atveres_szelfi_dslr_kamera_reklamfoto","timestamp":"2018. december. 04. 14:33","title":"Fényképezővel készült képpel reklámozza a Samsung egy mobiljának fotós képességeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","shortLead":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","id":"20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3788e3-3684-497a-9200-93bb8cb4c1d7","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","timestamp":"2018. december. 03. 14:06","title":"Nem sikerült fiatalabbnak nyilváníttatnia magát a holland nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fordított talársapkával és egy szóviccel bravúrosan érzékelteti a KKP a magyarországi helyzetet. ","shortLead":"Egy fordított talársapkával és egy szóviccel bravúrosan érzékelteti a KKP a magyarországi helyzetet. ","id":"20181204_Szojatekkal_gyaszolja_a_Ketfarku_Kutya_Part_a_CEUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb798-fd21-41ba-94d4-96a7be20fab1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Szojatekkal_gyaszolja_a_Ketfarku_Kutya_Part_a_CEUt","timestamp":"2018. december. 04. 17:40","title":"Szójátékkal gyászolja a Kétfarkú Kutya Párt a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","shortLead":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","id":"20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f4def8-15fc-4294-8d70-3e5322c7fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","timestamp":"2018. december. 03. 14:04","title":"Applebaum: Magyarországon megszűnt az akadémiai szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","shortLead":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","id":"20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1248b9d-3fdc-4d2e-8204-ed06c193f3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","timestamp":"2018. december. 03. 14:15","title":"A kormány szerint nincs semmi közük a nyilvános WC-khez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","shortLead":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","id":"20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10735f7d-4aa2-4d22-b284-142743f7b2e3","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","timestamp":"2018. december. 03. 20:39","title":"Az UEFA elkaszálta a spanyol-marokkói vébépályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]