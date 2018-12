Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81cd4470-402b-42e0-8664-902310adedad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ talán legkomolyabb aukciós háza autós vonalon is az RM Sotheby’s, amely most megint egy páratlan ajánlatot tett közzé.","shortLead":"A világ talán legkomolyabb aukciós háza autós vonalon is az RM Sotheby’s, amely most megint egy páratlan ajánlatot tett...","id":"20181205_140_autoritkasagbol_all_ez_a_szereny_gyujtemeny_ami_egyben_viheto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cd4470-402b-42e0-8664-902310adedad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ebe6ad-741b-4cbb-8bed-9799f8c9d757","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_140_autoritkasagbol_all_ez_a_szereny_gyujtemeny_ami_egyben_viheto","timestamp":"2018. december. 05. 21:23","title":"140 autóritkaságból áll ez a szerény gyűjtemény, amit most elárvereznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","shortLead":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","id":"20181206_youtube_national_geographic_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a95ddf-c4c2-4594-80e6-4a3a6dad5810","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_youtube_national_geographic_sorozat","timestamp":"2018. december. 06. 10:33","title":"Összeállt a YouTube és a National Geographic, ütős dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0646ea15-a89b-4b0c-89d9-6fcf937a365a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról.","shortLead":"Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról.","id":"20181205_Nemzetstrategiai_jelentoseguve_tette_a_kormany_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0646ea15-a89b-4b0c-89d9-6fcf937a365a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63039d77-8285-4cdc-a4c7-6a11696f8329","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Nemzetstrategiai_jelentoseguve_tette_a_kormany_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 05. 17:20","title":"Nemzetstratégiai jelentőségűvé tette a kormány a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02565e7-52b1-4120-9d0f-307ff73013f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint több tényező is hozzájárult a különös jelenség kialakulásához, amelyhez hasonlót legutóbb 2003-ban észleltek.","shortLead":"Kutatók szerint több tényező is hozzájárult a különös jelenség kialakulásához, amelyhez hasonlót legutóbb 2003-ban...","id":"20181206_Megfejtettek_a_kaliforniai_tuznado_titkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d02565e7-52b1-4120-9d0f-307ff73013f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8191805-828a-4b64-bffb-7a0ec564a3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_Megfejtettek_a_kaliforniai_tuznado_titkat","timestamp":"2018. december. 06. 16:29","title":"Megfejtették a kaliforniai „tűznádó” titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eae99bb-1eff-4997-ae19-ab30ffbc0f34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A deszka kicsúszott a fiú lába alól, ami a villamos alá szorulva állt meg. Ekkor történt a baj. ","shortLead":"A deszka kicsúszott a fiú lába alól, ami a villamos alá szorulva állt meg. Ekkor történt a baj. ","id":"20181207_Egy_gordeszkas_miatt_siklott_ki_a_villamos_a_Szell_Kalman_teren__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eae99bb-1eff-4997-ae19-ab30ffbc0f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd54b9a-f73c-40ee-ac7e-e94cc13dddc6","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Egy_gordeszkas_miatt_siklott_ki_a_villamos_a_Szell_Kalman_teren__fotok","timestamp":"2018. december. 07. 05:52","title":"Egy gördeszkás miatt siklott ki a villamos a Széll Kálmán téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0072562-276f-4299-b1dc-febf5233573d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati szankciók – derült ki a független Levada Központ közvélemény-kutató legújabb felméréséből. Azok száma is nő, akik attól tartanak, Moszkva Ukrajna-politikája túlzottan elszigeteli az országot a világtól.","shortLead":"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati...","id":"20181206_Egyre_tobb_oroszt_aggasztanak_a_nyugati_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0072562-276f-4299-b1dc-febf5233573d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c81d9-ef2a-4b73-9107-f5002387c33a","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Egyre_tobb_oroszt_aggasztanak_a_nyugati_szankciok","timestamp":"2018. december. 06. 16:35","title":"Egyre több oroszt aggasztanak a nyugati szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","id":"20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbffad6f-e889-4228-8261-4af2d56196e8","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","timestamp":"2018. december. 05. 14:57","title":"Hiába az egyre aggasztóbb eredmények, a szülők elégedettek a gyerekük iskolájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nővérek így kedveskedtek az édesanyáknak december 6-án.","shortLead":"A nővérek így kedveskedtek az édesanyáknak december 6-án.","id":"20181206_Meglepetes_sok_kis_Mikulas_fekszik_a_karcagi_korhaz_ujszulottosztalyan__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3df50e-9d16-47a4-8235-ad8aee526116","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Meglepetes_sok_kis_Mikulas_fekszik_a_karcagi_korhaz_ujszulottosztalyan__foto","timestamp":"2018. december. 06. 21:24","title":"Meglepetés: sok kis Mikulás fekszik a karcagi kórház újszülöttosztályán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]