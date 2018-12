Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03540be2-1260-40f3-8d6d-7a80a6593c2d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyapjas mamut agyarából készült, ötvenezer éves tiarát találtak orosz régészek a szibériai Denyiszov-barlangban.","shortLead":"Gyapjas mamut agyarából készült, ötvenezer éves tiarát találtak orosz régészek a szibériai Denyiszov-barlangban.","id":"20181208_Elkepeszto_leletre_bukkantak_a_Denyiszovbarlangban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03540be2-1260-40f3-8d6d-7a80a6593c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d13618-99e7-4e81-9328-5d2d951b085e","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Elkepeszto_leletre_bukkantak_a_Denyiszovbarlangban","timestamp":"2018. december. 08. 10:37","title":"Elképesztő leletre bukkantak a Denyiszov-barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8922a30-e662-4078-b3d9-68b716850e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181208_Utoljara_a_harcteren_akadalyoztak_igy_a_munkankat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Molnar_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8922a30-e662-4078-b3d9-68b716850e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c391c4e-2397-4ae7-8eee-2b42da35959c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Utoljara_a_harcteren_akadalyoztak_igy_a_munkankat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Molnar_Janos","timestamp":"2018. december. 08. 14:00","title":"\"Utoljára a harctéren akadályozták így a munkánkat\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Molnár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga mellényes tüntetők, és a rendőrök között. A rendfenntartók többek között Párizsban és Marseille-ben csaptak össze a tüntetőkkel, s könnygáz gránátokat, vízágyúkat és gumilövedékeket is bevetettek. Brüsszelben is megjelentek a sárga mellényesek, s belga fővárosban is komoly összecsapások törtek ki.","shortLead":"Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga...","id":"20181208_Igy_telt_az_ujabb_zajos_szombat_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0879a32c-32c5-437c-a146-bff9c69eb543","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Igy_telt_az_ujabb_zajos_szombat_Franciaorszagban","timestamp":"2018. december. 08. 21:12","title":"Így telt az újabb zajos szombat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát változtattak a francia rendőrök.","shortLead":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát...","id":"20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d229199c-2ffd-413f-a59c-e94c9ed90cda","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 08. 16:38","title":"Sárga mellényesek Párizsban – így változtatott taktikát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután a fél világ – és közte Marvel-hősök is – hamuvá lett, ki marad, hogy megküzdjön Thanosszal az univerzumért?","shortLead":"Miután a fél világ – és közte Marvel-hősök is – hamuvá lett, ki marad, hogy megküzdjön Thanosszal az univerzumért?","id":"20181207_Vegre_Itt_a_Bosszuallok_Vegjatek_elso_trailere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3146ec-5d87-42d0-ba60-7a95f9129eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Vegre_Itt_a_Bosszuallok_Vegjatek_elso_trailere","timestamp":"2018. december. 07. 14:34","title":"Végre! Itt a Bosszúállók: Végjáték első trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82751b0e-b2df-436e-8e58-9ddb34a91f8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 19-22. között rendezik meg az ország egyik legkedveltebb zenei rendezvényét, a Fishing on Orfűt. Elindult a jegyértékesítés, és megjelent a jövő évi fesztiválhimnusz is.","shortLead":"2019. június 19-22. között rendezik meg az ország egyik legkedveltebb zenei rendezvényét, a Fishing on Orfűt. Elindult...","id":"20181207_Fishing_on_Orfu_fesztival_fesztivalhimnusz_30Y_Kispal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82751b0e-b2df-436e-8e58-9ddb34a91f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a0c765-fdd2-45c6-9c5c-9ac43967b36a","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Fishing_on_Orfu_fesztival_fesztivalhimnusz_30Y_Kispal","timestamp":"2018. december. 07. 13:37","title":"A 30Y és Kispál szállítja a Fishing on Orfű 2019-es fesztiválhimnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71dd37d-7ecb-4367-a9f6-06b1c1d1375b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a közmédia vállalja az orosz álhírek terjesztését, miközben Európa-szerte védik tőlük a közvéleményt – összegezte Győrffy Dóra egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus egyetemi tanára a HVG-nek adott interjúban, amelynek rövidített változata a hetilapban jelent meg.","shortLead":"Magyarországon a közmédia vállalja az orosz álhírek terjesztését, miközben Európa-szerte védik tőlük a közvéleményt –...","id":"20181208_oroszok_adatlopas_orban_viktor_valasztasok_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b71dd37d-7ecb-4367-a9f6-06b1c1d1375b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505e1a9a-459d-453e-99a2-dff81cf35c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181208_oroszok_adatlopas_orban_viktor_valasztasok_donald_trump","timestamp":"2018. december. 08. 12:30","title":"\"Az oroszok gyakorlatilag megismételték a Watergate-adatlopási botrányt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén. Előtérbe kerültek azok, akik szeretnek játszani a mobiljukon.","shortLead":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén...","id":"20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f3f9c-c7e6-4e31-bc74-962be0d5c4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","timestamp":"2018. december. 09. 08:03","title":"Más androidosok is örülhetnek: itt a Qualcomm válasza a Huawei telefonos turbózására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]