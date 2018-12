Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

date 2018-12
Kiemelten közhasznú beruházás lett az Opera felújítása
Törvényt módosított az Országgyűlés.
2018. december. 12. 13:18 Magyarországról is kivonul a dán óriásvállalat
Sokan állás nélkül maradnak.
2018. december. 11. 15:06 Frissített a Google, hogy ön szórakozva tanulhasson programozni is
Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google immár 15 éve működő, nemrég frissített télapókövető szolgáltatását, mert a szórakozás mellett akár programozni is tanulhatunk vele.
2018. december. 11. 15:03 A kereszténységről kérdezi a KDNP a fiatalokat
Közvélemény-kutatást rendelt a KDNP, a keresztény alapértékek megítéléséről kérdezik a magyar fiatalokat.
2018. december. 11. 10:44 keresztény alapértékek megítéléséről kérdezik a magyar fiatalokat.","id":"20181211_A_keresztenysegrol_kerdezi_a_KDNP_a_fiatalokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f830e3d-7dc3-4ae9-87fb-7322cdaeea13","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_keresztenysegrol_kerdezi_a_KDNP_a_fiatalokat","timestamp":"2018. december. 11. 10:44","title":"A kereszténységről kérdezi a KDNP a Gollamként meditál Theresa May a Brexitről egy paródiában
2018. december. 11. 10:01 Weber: "Nem Orbán, Magyarország ellen szavaztam"
A Néppárti listavezető, Manfred Weber egyértelművé tette, hogyan kell értelmezni a Sargentini-jelentésre leadott voksát.
2018. december. 11. 18:03 Megdőlt egy népszerű tévhit a rejtvényfejtésről
Egy új skót tanulmány szerint a keresztrejtvényfejtés vagy a sudokuzás nem véd meg az időskori mentális hanyatlástól.
2018. december. 12. 09:03

\r

Megszűnt az egyik legnagyobb torrentoldal, 12 év után zárták be
A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők összekapcsolását. Mindezt a készülőben lévő új uniós szerzői jogi törvény miatt.
2018. december. 11. 08:03