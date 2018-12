Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány fontosnak tartja, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer átalakításakor az átmeneti időszakban is lehetővé tegye a Magyar Tudományos Akadémia zavartalan működését, hiszen alapelvünk, hogy értek nem veszhet el, mondta Palkovics László innovációs és technológia miniszter az MTA csütörtöki rendkívüli közgyűlése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Budapesten.","shortLead":"A kormány fontosnak tartja, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer átalakításakor az átmeneti...","id":"20181206_Palkovics_meltatlankodik_nem_ment_el_az_MTA_rendkivuli_ulesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a34d8-18f1-4170-bf4d-05b3e826c2c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Palkovics_meltatlankodik_nem_ment_el_az_MTA_rendkivuli_ulesere","timestamp":"2018. december. 06. 12:40","title":"Palkovics méltatlankodik, nem ment el az MTA rendkívüli ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem megversenyeztetjük az árakat.","shortLead":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem...","id":"20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c663cb1c-d85a-4a7d-94f8-a3a667c3bc8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Milliókat keresnek a bankok a lusta lakáshiteleseken, de miért ne lehetne ezt megfordítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs egy hónapja, hogy megírtuk: betegéleteket veszélyeztet nap mint nap a Honvédkórház Podmaniczky utcai telephelyének radiológushiánya. A hétvégén elhunyt egy beteg, egy középkorú nő, akit háromszor szállítottak oda-vissza a két telephely között, mire kiderült, hogy mi a gond, már nem érte meg a műtétet. ","shortLead":"Nincs egy hónapja, hogy megírtuk: betegéleteket veszélyeztet nap mint nap a Honvédkórház Podmaniczky utcai...","id":"20181206_hovedkorhaz_radiologus_elhunyt_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6626649-ecf3-473e-992e-ded102769704","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_hovedkorhaz_radiologus_elhunyt_beteg","timestamp":"2018. december. 06. 11:05","title":"Válság a Honvédkórházban: a radiológushiány miatt halhatott meg egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97864a8c-f42a-4f39-8245-b7cd8ed8224e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A lovak Verdi Attila című operájában lépnek színre, de az állatvédők ezzel nem értenek egyet. ","shortLead":"A lovak Verdi Attila című operájában lépnek színre, de az állatvédők ezzel nem értenek egyet. ","id":"20181205_Lovakat_vittek_a_Scala_szinpadara_kiborultak_az_allatvedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97864a8c-f42a-4f39-8245-b7cd8ed8224e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c5cd2a-531c-470b-b655-58af1bff0cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Lovakat_vittek_a_Scala_szinpadara_kiborultak_az_allatvedok","timestamp":"2018. december. 05. 13:08","title":"Lovakat vittek a Scala színpadára, kiborultak az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömör választ adott Rétvári Bence a kárpótlást firtató kérdésekre. ","shortLead":"Tömör választ adott Rétvári Bence a kárpótlást firtató kérdésekre. ","id":"20181205_Rokkantnyugdijasok_karpotlasa_az_Emmi_meg_az_Abdontest_olvasgatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01daa01-484d-4d73-84e8-1ce944e4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Rokkantnyugdijasok_karpotlasa_az_Emmi_meg_az_Abdontest_olvasgatja","timestamp":"2018. december. 05. 10:39","title":"Rokkantnyugdíjasok kárpótlása: az Emmi még csak az Ab-döntést olvasgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mindent maga alá gyűrő pártsajtó-cég megteremtése nem közügy, sőt ellentétes a közérdekkel, írja kemény hangú közleményében a Magyar Újságírók Szövetsége, ezért az alkotmánybírósághoz fordulnak.","shortLead":"A mindent maga alá gyűrő pártsajtó-cég megteremtése nem közügy, sőt ellentétes a közérdekkel, írja kemény hangú...","id":"20181206_Vegre_kiallt_a_MUOSZ_az_alkotmanybirosaghoz_fordul_a_fideszes_mediamamut_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e932dc-c88b-466c-bc47-b0c8f1559887","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Vegre_kiallt_a_MUOSZ_az_alkotmanybirosaghoz_fordul_a_fideszes_mediamamut_miatt","timestamp":"2018. december. 06. 12:09","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordul a MÚOSZ a fideszes médiagóliát miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján akadályozta meg a szigetország részvételét.\r

\r

","shortLead":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján...","id":"20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808930f4-639d-4655-b44e-e8475329dcfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","timestamp":"2018. december. 05. 13:00","title":"Kína most klímavédelemben gáncsolja Tajvant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora) közösen töltötte ki a konzultációs kérdőívet és ott volt a sajtó egy része is.","shortLead":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora...","id":"20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd6ca26-98e7-4d90-b196-fb079d0d1bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2018. december. 05. 08:23","title":"Nagy Feró migránsozva töltötte ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]