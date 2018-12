Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f1774e8-86cc-42a1-9e04-438dffa68e59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró rendkívül ellenálló utascellája, illetve fejlett vezetéstámogató rendszerei révén kiválóan teljesítette a tesztet.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró rendkívül ellenálló utascellája, illetve fejlett vezetéstámogató rendszerei révén kiválóan...","id":"20181215_eminens_a_toresteszten_szuperbiztonsagos_a_gyorben_gyartott_uj_audi_q3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1774e8-86cc-42a1-9e04-438dffa68e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf365e1-9999-4368-b643-9c6beccd9aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_eminens_a_toresteszten_szuperbiztonsagos_a_gyorben_gyartott_uj_audi_q3","timestamp":"2018. december. 15. 13:21","title":"Eminens a törésteszten: szuperbiztonságos a Győrben gyártott új Audi Q3 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó szerint a kormány azt is szeretné elérni, hogy a sürgősségi osztályokon senkinek ne kelljen négy óránál többet várnia.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint a kormány azt is szeretné elérni, hogy a sürgősségi osztályokon senkinek ne kelljen négy óránál...","id":"20181214_Egeszsegugyi_allamtitkar_Nem_szunik_meg_a_Merenyi_korhaz_pszichiatriai_osztalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c97bbf9-38e8-4d85-b225-52bcfa1d2ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Egeszsegugyi_allamtitkar_Nem_szunik_meg_a_Merenyi_korhaz_pszichiatriai_osztalya","timestamp":"2018. december. 14. 10:02","title":"Egészségügyi államtitkár: Nem szűnik meg a Merényi kórház pszichiátriai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti határnál akár 20 centiméternél is több hó hullhat.","shortLead":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti...","id":"20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb0ef40-8aeb-4daf-a73a-1cbf83a64e05","keywords":null,"link":"/elet/20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","timestamp":"2018. december. 15. 10:54","title":"Újabb megyékre adtak ki figyelmeztetést – 20 centinél több hó eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48973f7c-161a-42b2-a2de-1d7fbccd5302","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol klubot antiszemita szurkolói miatt vehetik elő.","shortLead":"Az angol klubot antiszemita szurkolói miatt vehetik elő.","id":"20181214_A_balhe_sem_maradt_el_a_VidiChelsea_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48973f7c-161a-42b2-a2de-1d7fbccd5302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a0217-66f1-4f17-be9c-d0bcbf0d4f82","keywords":null,"link":"/sport/20181214_A_balhe_sem_maradt_el_a_VidiChelsea_meccsen","timestamp":"2018. december. 14. 08:45","title":"A balhé sem maradt el a Vidi–Chelsea-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át az egy évtizeddel függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány, Koszovó kis létszámú fegyveres erejét. Az USA és Nagy-Britannia támogatja a döntést, a többi tagállam sajnálkozik és attól tart, még nagyobb lesz a feszültség a Balkánon.","shortLead":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át...","id":"20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019a1d5-dfc4-4341-826d-d9b8b97db839","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","timestamp":"2018. december. 14. 13:00","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, Koszovó is hadsereget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Országszerte havazás várható a hétvégére, a hideg időre való tekintettel sokfelé meg is fog maradni.","shortLead":"Országszerte havazás várható a hétvégére, a hideg időre való tekintettel sokfelé meg is fog maradni.","id":"20181214_Tobbfele_mar_havazik_reggelre_az_egesz_orszagot_ho_borithatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907b9afd-dded-43eb-ad0f-c2924da9613d","keywords":null,"link":"/idojaras/20181214_Tobbfele_mar_havazik_reggelre_az_egesz_orszagot_ho_borithatja","timestamp":"2018. december. 14. 21:44","title":"Többfelé már havazik, reggelre az egész országot hó boríthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e9e95-8d0a-4f24-8efa-b0c433786faa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor View 20-at december 26-án mutathatják be Kínában, Európába pedig január 22-én érkezik majd meg.","shortLead":"A Honor View 20-at december 26-án mutathatják be Kínában, Európába pedig január 22-én érkezik majd meg.","id":"20181214_honor_view_20_honor_v20_androidos_mobil_kameralyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711e9e95-8d0a-4f24-8efa-b0c433786faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8089c8e-a158-4432-8e5b-238c54c6a8e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_honor_view_20_honor_v20_androidos_mobil_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 14. 14:03","title":"Lyukasztott kijelzős mobilt villantott a Honor – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők a kisgyerekük mellett. Most megérkeztek az első szállítmányok. ","shortLead":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők...","id":"20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d6d4ae-9173-4050-a8fd-dd6f53eb9abf","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","timestamp":"2018. december. 14. 15:14","title":"Tiszteletet a kórházban éjszakázó anyáknak - meg persze ágyakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]