[{"available":true,"c_guid":"46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sorsolás értelmében a magyar csapat Ausztria együttesével találkozik a jövő decemberi, kumamotói világbajnokság selejtezőjében.","shortLead":"A sorsolás értelmében a magyar csapat Ausztria együttesével találkozik a jövő decemberi, kumamotói világbajnokság...","id":"20181215_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_ausztria_sorsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff532371-f14d-4e8b-85fb-14dbe3f8ebe1","keywords":null,"link":"/sport/20181215_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_ausztria_sorsolas","timestamp":"2018. december. 15. 17:30","title":"Kézilabda-vb: őket kell legyőznie a női válogatottnak a selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétmilliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyekben egy igencsak trükkös kártevő tevékenykedett.","shortLead":"Több mint kétmilliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyekben egy igencsak trükkös kártevő...","id":"20181215_google_play_adware_kartekony_program_gyorsan_merul_a_telefonom_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef5fa2-ff7b-4f49-b93e-0d76a48ec9c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_google_play_adware_kartekony_program_gyorsan_merul_a_telefonom_akkumulator","timestamp":"2018. december. 15. 08:03","title":"Gyorsan lemerül az androidos telefonja? Lehet, hogy ez az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","shortLead":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","id":"20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e6d73-6735-43aa-97b5-7a668744f265","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","timestamp":"2018. december. 15. 17:12","title":"Élettársa ölhetett meg egy nőt Városföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdec6e31-b3ff-4c96-93c5-ad9318dac45c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a nagy tech vállalatok számára minden arannyá válik, amihez hozzányúlnak, vessen egy pillantást az alábbi weboldalra.","shortLead":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a nagy tech vállalatok számára minden arannyá válik, amihez hozzányúlnak, vessen...","id":"20181215_google_cemetery_temeto_leallitott_google_alkalmazasok_szolgaltatasok_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdec6e31-b3ff-4c96-93c5-ad9318dac45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c723a9d2-69f6-40c5-8ced-dcc682bdf6ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_google_cemetery_temeto_leallitott_google_alkalmazasok_szolgaltatasok_funkciok","timestamp":"2018. december. 15. 16:03","title":"Csináltak egy \"temetőt\", amitől a Google lehet a legszomorúbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700ab10a-3003-42aa-a117-48390c88e5ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az Isaszeg felé vezető úton történt a baleset.","shortLead":"Az Isaszeg felé vezető úton történt a baleset.","id":"20181215_baleset_nagytarcsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=700ab10a-3003-42aa-a117-48390c88e5ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22da1c68-7b1a-45a5-8978-a6520cb11a7c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181215_baleset_nagytarcsa","timestamp":"2018. december. 15. 14:37","title":"Fának hajtott egy autó Nagytarcsa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61183cf-c870-4502-8a02-23b905caf0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár a két versenyben lévő magyar filmet nem díjazták, az Európai Filmakadémián, ahol a lengyel Hidegháború című film tarolt idén, de egy magyar sikernek azért örülhettünk, mert egy koprodukcióban készült animációs filmnek sikerült megnyernie kategóriáját.","shortLead":"Bár a két versenyben lévő magyar filmet nem díjazták, az Európai Filmakadémián, ahol a lengyel Hidegháború című film...","id":"20181216_Europai_Filmdijat_nyert_egy_magyar_koprodukcioban_keszult_animacios_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a61183cf-c870-4502-8a02-23b905caf0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49030323-35ce-49b6-89d0-ca52207eb551","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Europai_Filmdijat_nyert_egy_magyar_koprodukcioban_keszult_animacios_film","timestamp":"2018. december. 16. 15:05","title":"Európai Filmdíjat nyert egy magyar koprodukcióban készült animációs film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801f20ad-537e-4a43-8560-5f8d1cf037c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szakács Árpád a huszadik résznél jár a Kinek a kulturális diktatúrája? c. sorozatában. Most egyfajta összegzést is ad arról, hogy a NER nyolc évének kultúrpolitikája balliberális.","shortLead":"Szakács Árpád a huszadik résznél jár a Kinek a kulturális diktatúrája? c. sorozatában. Most egyfajta összegzést is ad...","id":"20181215_A_Magyar_Idok_kulturharcosa_nekiment_a_Fidesz_politikajanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=801f20ad-537e-4a43-8560-5f8d1cf037c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23312a7-1ecb-4854-84df-6706064f3b0f","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_A_Magyar_Idok_kulturharcosa_nekiment_a_Fidesz_politikajanak","timestamp":"2018. december. 15. 12:42","title":"A Magyar Idők kultúrharcosa nekiment a Fidesz politikájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnöki posztot mindössze hét hétig gyakorolta más.","shortLead":"A miniszterelnöki posztot mindössze hét hétig gyakorolta más.","id":"20181215_Ismet_hatalomra_kerulhet_a_korrupcio_miatt_levaltott_Sri_Lankai_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f550ecf4-ecea-4349-be39-ca1f26af6cf4","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Ismet_hatalomra_kerulhet_a_korrupcio_miatt_levaltott_Sri_Lankai_kormanyfo","timestamp":"2018. december. 15. 21:30","title":"Ismét hatalomra kerülhet a korrupció miatt leváltott Srí Lanka-i kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]