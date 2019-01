Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix-féle Black Mirror egyik új része az interakcióra helyezi a hangsúlyt. A nézők beleszólhatnak, hogyan cselekedjen a főszereplő, és mi történjen a következő jelenetben.","shortLead":"A Netflix-féle Black Mirror egyik új része az interakcióra helyezi a hangsúlyt. A nézők beleszólhatnak, hogyan...","id":"20181230_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_film_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333d7fc-1c03-4886-ab52-b6c87cac72fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181230_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_film_sorozat","timestamp":"2018. december. 31. 19:03","title":"Alakul a tévézés jövője? Ennél a filmnél a nézőre bízzák, mit csináljon a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbáltuk elképzelni, mi történhet, ha minden rosszra fordul 2019-ben, csak hogy legyen minek örülni, ha mindez mégsem következik be. Helyenként rémisztő víziónk az előttünk álló évről.","shortLead":"Megpróbáltuk elképzelni, mi történhet, ha minden rosszra fordul 2019-ben, csak hogy legyen minek örülni, ha mindez...","id":"20190101_joslatok_2019_vilag_brexit_trump_klimavaltozas_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4911c-17b6-4693-82ef-96bd7da4544f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_joslatok_2019_vilag_brexit_trump_klimavaltozas_eu","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"2018 durva év volt? Ugyan, csak bemelegítés az ideihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","shortLead":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","id":"20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fbc697-9067-4a2b-b117-23941ee809fd","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","timestamp":"2019. január. 01. 19:45","title":"Serena Williams és Roger Federer csapott össze az újév teniszmeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b40992-07df-4b00-8af1-41fb2fec2001","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető mentális problémákkal küzd a rendőrök szerint.","shortLead":"Az elkövető mentális problémákkal küzd a rendőrök szerint.","id":"20190101_Idegengyulolo_ferfi_hajtott_a_tomegbe_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4b40992-07df-4b00-8af1-41fb2fec2001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e020a91-7403-4295-9e87-bd6242ff9241","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Idegengyulolo_ferfi_hajtott_a_tomegbe_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"Idegengyűlölő férfi hajtott a tömegbe Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.



","shortLead":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.



","id":"20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1700e153-a206-47c8-b95b-7c462150ee83","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","timestamp":"2019. január. 02. 09:22","title":"Megint lemondott egy bulit Curtis, megint betegségre hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c616a450-6a10-4f0e-bb13-3323f98b9df7","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"elet","description":"Akadnak, akik a legszívesebben kitiltanák a fiákereket a bécsi belvárosból, ám a hajtók kitartanak. Őket viszont az állatvédők figyelik, hogy jól bánnak-e a lovaikkal.","shortLead":"Akadnak, akik a legszívesebben kitiltanák a fiákereket a bécsi belvárosból, ám a hajtók kitartanak. Őket viszont...","id":"201851__becsi_fiakeresek__tiltast_akarok__lojolet__hangos_patak_tuloraztatott_lovak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c616a450-6a10-4f0e-bb13-3323f98b9df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3599f628-380a-4a0f-83db-511883fbab98","keywords":null,"link":"/elet/201851__becsi_fiakeresek__tiltast_akarok__lojolet__hangos_patak_tuloraztatott_lovak","timestamp":"2018. december. 31. 12:30","title":"A nagy bécsi lovasháború: üzlet vagy hagyomány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Miért szavalják Petőfit a világ legnépesebb országában? Miért szerepel a kínai tankönyvekben a Szabadság, szerelem! című vers? A Kínában a huszadik század első felében kibontakozó Petőfi-kultusznak jártunk utána a költő 196. születésnapja alkalmából.","shortLead":"Miért szavalják Petőfit a világ legnépesebb országában? Miért szerepel a kínai tankönyvekben a Szabadság, szerelem...","id":"20190101_Ahol_Petofi_nevet_tobben_ismerik_mint_Orban_Viktoret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a130848-04fd-48fb-a81e-6bcb99f616db","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Ahol_Petofi_nevet_tobben_ismerik_mint_Orban_Viktoret","timestamp":"2019. január. 01. 10:00","title":"Ahol Petőfi nevét többen ismerik, mint Orbán Viktorét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar miniszterelnök személye azóta szimbólummá vált a nemzetközi politikában is. Ám sem a NATO-ban, sem az EU-ban nem nézik jó szemmel Orbán különutasságát, ez az ország marginalizálódásához vezet. Krekó Péterrel, a Political Capital ügyvezető igazgatójával elemeztük várható jövőjét a nemzetközi politikában.","shortLead":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar...","id":"20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d56de-627e-482e-8c03-9ad08ee4ada4","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. január. 02. 06:30","title":"Krekó Péter: Orbán európai szimbólummá vált és ezt fenyegetésre használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]