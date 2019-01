Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d8b2ed9-ccc0-4b17-935f-0940263d7b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sébastien Ogier nyerte a világbajnoki sorozat első versenyét.\r

","shortLead":"Sébastien Ogier nyerte a világbajnoki sorozat első versenyét.\r

","id":"20190127_monte_carlo_rali_sebastien_ogier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8b2ed9-ccc0-4b17-935f-0940263d7b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b864aa10-623f-4659-a5f9-c71ef0c39375","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_monte_carlo_rali_sebastien_ogier","timestamp":"2019. január. 27. 16:30","title":"Hihetetlen: 2,2 másodpercen múlt a győzelem a Monte-Carlo-ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakók pedig háborognak miatta. ","shortLead":"A lakók pedig háborognak miatta. ","id":"20190126_Csataterre_hasonlit_a_villamospalya_melletti_terulet_a_Fiumei_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61b59c5-6248-4135-a7c6-8a2e1dc519a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Csataterre_hasonlit_a_villamospalya_melletti_terulet_a_Fiumei_uton","timestamp":"2019. január. 26. 11:11","title":"Csatatérre hasonlít a villamospálya melletti terület a Fiumei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is volt a hatása, mondta el a Fox Newsnak Jan Stoltenberg NATO-főtitkár.","shortLead":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is...","id":"20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a27700-0254-492c-9943-79184e7cd494","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","timestamp":"2019. január. 27. 19:16","title":"A NATO-főtitkár Trumpot dicsérte, Oroszországot pedig okolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a925cb71-af33-4a62-b263-34e8d0d369a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogy ne keltsünk feltűnést: egy részeg sofőr gyakorlatilag feladta magát a parkolásával.","shortLead":"Hogy ne keltsünk feltűnést: egy részeg sofőr gyakorlatilag feladta magát a parkolásával.","id":"20190127_Nem_is_parkolhatott_volna_rosszabb_helyre_a_reszeg_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a925cb71-af33-4a62-b263-34e8d0d369a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad8bfa8-e962-4210-b555-eb8f8c3fa17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Nem_is_parkolhatott_volna_rosszabb_helyre_a_reszeg_vezeto","timestamp":"2019. január. 27. 16:09","title":"Nem is parkolhatott volna rosszabb helyre a részeg vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel mindössze 71 ezer forintért. ","shortLead":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel...","id":"20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bd8577-e274-4b37-8676-eace13719352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","timestamp":"2019. január. 28. 06:53","title":"Egy Habsburg főherceg is bagóért bérel önkormányzati lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd2307d-4cc9-4258-b036-a96cbb79af0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepő, hogy Izraelnek ilyen sokáig tartott megtalálni a Hezbollah Libanonból Izraelbe hatoló támadó alagútjait - mondta Haszan Naszrallah sejk, a libanoni székhelyű síita szervezet vezetője szombaton az el-Majádín televíziós csatornának nyilatkozva.","shortLead":"Meglepő, hogy Izraelnek ilyen sokáig tartott megtalálni a Hezbollah Libanonból Izraelbe hatoló támadó alagútjait...","id":"20190126_Beszolt_egy_Hezbollahvezeto_Izraelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd2307d-4cc9-4258-b036-a96cbb79af0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7106dc-2d54-404f-88af-181301feb447","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Beszolt_egy_Hezbollahvezeto_Izraelnek","timestamp":"2019. január. 26. 21:56","title":"Beszólt egy Hezbollah-vezető Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezer embert küldhetnek el Nagy-Britanniában, átszervezés lesz.","shortLead":"Több ezer embert küldhetnek el Nagy-Britanniában, átszervezés lesz.","id":"20190127_Eltunhetnek_a_huspultok_es_a_peksegek_a_brit_Tescokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23e3aee-ce26-4195-a30e-9de04d10e232","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Eltunhetnek_a_huspultok_es_a_peksegek_a_brit_Tescokbol","timestamp":"2019. január. 27. 11:14","title":"Eltűnhetnek a húspultok és a pékségek a brit Tescókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]