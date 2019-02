Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bfe368b-4ee8-4125-9d17-43b672bc4772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ne most mosson kocsit, tisztítson ablakot.","shortLead":"Ne most mosson kocsit, tisztítson ablakot.","id":"20190201_saras_piros_eso_eshet_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe368b-4ee8-4125-9d17-43b672bc4772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfa4a5a-ab47-42fd-9841-418f7cf657fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_saras_piros_eso_eshet_hetvegen","timestamp":"2019. február. 01. 14:39","title":"Saras eső eshet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d46948-a92e-4e51-989e-33c82b6747c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Debrecenben történt.","shortLead":"A baleset Debrecenben történt.","id":"20190202_Eletveszelyesen_megserult_egy_fanak_hajto_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d46948-a92e-4e51-989e-33c82b6747c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c960011-9a64-4a72-b80c-14b59f6f2796","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Eletveszelyesen_megserult_egy_fanak_hajto_sofor","timestamp":"2019. február. 02. 11:12","title":"Életveszélyesen megsérült egy fának hajtó sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állatot őrizetlenül hagyta a gondozásával megbízott férfi, kiszökött, majd egy érkező mentőautónak rohant. Az eset még 2016-ban történt, az ügyben most hoztak ítéletet. ","shortLead":"Az állatot őrizetlenül hagyta a gondozásával megbízott férfi, kiszökött, majd egy érkező mentőautónak rohant. Az eset...","id":"20190201_lo_mentoauto_egyek_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b33cb84-204d-422c-9ccf-35b6581e9aee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_lo_mentoauto_egyek_baleset","timestamp":"2019. február. 01. 14:45","title":"Szirénázó mentőnek vágtatott egy elszabadult ló Hajdú-Bihar megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meteorit robbanhatott fel az égen Kuba nyugati része fölött pénteken - tudatták a helyi hatóságok, miután turisták és helyiek egyaránt fénycsóváról és robbanásról számoltak be a déli égbolton.","shortLead":"Meteorit robbanhatott fel az égen Kuba nyugati része fölött pénteken - tudatták a helyi hatóságok, miután turisták és...","id":"20190202_Meteorit_robbant_Kuba_folott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c805eb5-71a8-47c7-84e1-dc4a2d48bb74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_Meteorit_robbant_Kuba_folott","timestamp":"2019. február. 02. 07:48","title":"Meteorit robbant Kuba fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcab81c3-8510-464f-818b-882e10fb2def","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Az idei MÜPA-maraton a két legnagyobb impresszionistának mondott zeneszerzőé, akik egyaránt utálták, ha leimpresszionistázták őket. Claude Debussy és Maurice Ravel rivalizáltak, hatottak egymásra, figyelték, csodálták, motiválták egymást. Hogy hatnak ma a korabeli botrányok?","shortLead":"Az idei MÜPA-maraton a két legnagyobb impresszionistának mondott zeneszerzőé, akik egyaránt utálták, ha...","id":"20190129_A_fel_eletuk_azzal_telt_hogy_kiszabaditsak_magukat_egymas_arnyekabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcab81c3-8510-464f-818b-882e10fb2def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34669714-ad10-42f1-bc9c-3b4ed672ab2f","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_A_fel_eletuk_azzal_telt_hogy_kiszabaditsak_magukat_egymas_arnyekabol","timestamp":"2019. február. 01. 14:05","title":"A fél életük azzal telt, hogy kiszabadítsák magukat egymás árnyékából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad004f0e-94c4-4b4e-bb7f-37d8d02905d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A londoni British Museum tulajdonába került a titokzatos brit utcaművész, Banksy egyik első és legismertebb alkotása, a De Faced Tenner (Bemocskolt tízfontos) egyik példánya - adta hírül a The Art Newspaper honlapja.","shortLead":"A londoni British Museum tulajdonába került a titokzatos brit utcaművész, Banksy egyik első és legismertebb alkotása...","id":"20190201_A_brit_kozgyujtemenybe_kerult_Banksy_penze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad004f0e-94c4-4b4e-bb7f-37d8d02905d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24cdc5e-80d9-4de0-a1c8-524e1e72d578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_brit_kozgyujtemenybe_kerult_Banksy_penze","timestamp":"2019. február. 01. 21:02","title":"A brit közgyűjteménybe került Banksy \"pénze\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa086ab-2048-4bc4-978c-9c04c5fea729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat nem jutott be a madridi döntőbe.","shortLead":"A magyar csapat nem jutott be a madridi döntőbe.","id":"20190202_Davis_Kupa_behozhatatlan_elonyben_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa086ab-2048-4bc4-978c-9c04c5fea729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8caa71-e1cc-469b-96e5-03ee42416333","keywords":null,"link":"/sport/20190202_Davis_Kupa_behozhatatlan_elonyben_a_nemetek","timestamp":"2019. február. 02. 14:06","title":"Davis Kupa: behozhatatlan előnyben a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt rendkívüli kongresszust tart.","shortLead":"A párt rendkívüli kongresszust tart.","id":"20190202_Megszunes_helyett_kozos_munkat_igert_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109281a6-f646-4cae-a778-828dd4a25d00","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Megszunes_helyett_kozos_munkat_igert_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2019. február. 02. 16:39","title":"Megszűnés helyett közös munkát ígért a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]