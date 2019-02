Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a632d7b-205f-408d-847f-957fd76e6cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére adták ki a figyelmeztetést a köd miatt.","shortLead":"Négy megyére adták ki a figyelmeztetést a köd miatt.","id":"20190219_Kodbe_borul_KeletMagyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a632d7b-205f-408d-847f-957fd76e6cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff2ace-5a12-4876-bcf9-6574a875c878","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kodbe_borul_KeletMagyarorszag","timestamp":"2019. február. 19. 05:26","title":"Ködbe borul Kelet-Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88428e67-d9d2-40fe-82e4-9b067714d1f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Filmakadémia bejelentette, hogy a zenekar színpadra lép a hétfő hajnali gálán.



","shortLead":"Az Amerikai Filmakadémia bejelentette, hogy a zenekar színpadra lép a hétfő hajnali gálán.



","id":"20190219_Megis_erdemes_lesz_nezni_az_Oscargalat_fellep_a_Queen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88428e67-d9d2-40fe-82e4-9b067714d1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8bbd2e-e574-45c8-8796-4c9f57ea5560","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Megis_erdemes_lesz_nezni_az_Oscargalat_fellep_a_Queen","timestamp":"2019. február. 19. 09:15","title":"Mégis érdemes lesz nézni az Oscar-gálát: fellép a Queen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad22cba2-13c8-4084-9d63-0dd688275624","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befoltozza a Google a Chrome böngésző azon hibáját, melyet kihasználva több weboldal elérhetetlenné tette magát, ha érzékelte, hogy a felhasználó inkognitó módban, kilétét elrejtve próbálja elérni.","shortLead":"Befoltozza a Google a Chrome böngésző azon hibáját, melyet kihasználva több weboldal elérhetetlenné tette magát, ha...","id":"20190219_chrome_inkognito_mod_privat_mod_megkerulese_filesystem_api","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad22cba2-13c8-4084-9d63-0dd688275624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90247939-0352-46e1-9009-bf59a0a75f12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_chrome_inkognito_mod_privat_mod_megkerulese_filesystem_api","timestamp":"2019. február. 19. 09:03","title":"Bezárják a Chrome böngésző kiskapuját, mert több weboldal azzal tiltott ki látogatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi december 24-én tűnt el. ","shortLead":"A férfi december 24-én tűnt el. ","id":"20190219_Kaarcsony_ota_nem_talalnak_egy_Angyalfoldon_eltunt_idos_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8eb8aca-d2f8-4384-8792-ad4d50ce8502","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kaarcsony_ota_nem_talalnak_egy_Angyalfoldon_eltunt_idos_ferfit","timestamp":"2019. február. 19. 15:07","title":"Karácsony óta nem találnak egy Angyalföldön eltűnt idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy beszámoltunk róla, pénteken megszerezte egy őr fegyverét, és egy másikat túszul ejtve elszökött tárgyalásáról egy rab Budapesten. Sz. Károly 36 percig volt szabad, ez idő alatt átvágott a főváros több kerületén. Egy 63 éves férfi \"fuvarozta\", akinek az autójába, egy Nissanba a Fővárosi Törvényszék Markó utcai épülete előtt ugrott be. A Ripost interjút készített a sofőrrel, aki még mindig a történtek hatása alatt van.","shortLead":"Ahogy beszámoltunk róla, pénteken megszerezte egy őr fegyverét, és egy másikat túszul ejtve elszökött tárgyalásáról...","id":"20190220_szokott_fegyveres_rab_sofor_autos_uldozes_rendorseg_tuzparbaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfd76b-c8be-431b-b620-d60b2725a901","keywords":null,"link":"/elet/20190220_szokott_fegyveres_rab_sofor_autos_uldozes_rendorseg_tuzparbaj","timestamp":"2019. február. 20. 10:19","title":"Megszólalt a szökött rab túsza: \"Mondtam neki, hogy ne hadonásszon, mert ha lelő, nincs, aki továbbvigye\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c1365f-c73c-4769-ab64-5c25bcc07301","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyelek távolmaradása miatt nem jön létre a csúcstalálkozó, de kétoldalú tárgyalásokat azért tartanak. ","shortLead":"A lengyelek távolmaradása miatt nem jön létre a csúcstalálkozó, de kétoldalú tárgyalásokat azért tartanak. ","id":"20190218_Lefujtak_a_V4ek_mai_jeruzsalemi_csucstalalkozojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c1365f-c73c-4769-ab64-5c25bcc07301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dac5bfb-88f6-40c0-84f4-3525cf3daf19","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Lefujtak_a_V4ek_mai_jeruzsalemi_csucstalalkozojat","timestamp":"2019. február. 18. 12:49","title":"Lefújták a V4-ek mai jeruzsálemi csúcstalálkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190219_Kedden_indul_az_RTL_uj_alvilagi_sorozata__ilyen_lesz_a_focime_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7225ddff-31f6-4900-9125-2680bcef6473","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Kedden_indul_az_RTL_uj_alvilagi_sorozata__ilyen_lesz_a_focime_video","timestamp":"2019. február. 19. 11:34","title":"Kedden indul az RTL új alvilági sorozata – ilyen lesz a főcíme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan indokolta az országgyűlés elnöke, hogy miért szigorították hétfőn a parlamenti belépési szabályokat és miért kell összességében szigorítani az üléstermi viselkedésre vonatkozó szabályokon is. Kövér László szerint messze nem a parlamenti fizikai rendbontásokkal kezdődött a folyamat, amely miatt most módosítani kell. A Századvég által javasolt magatartási kódexből viszont köszöni, nem kér. ","shortLead":"Hosszan indokolta az országgyűlés elnöke, hogy miért szigorították hétfőn a parlamenti belépési szabályokat és miért...","id":"20190219_Kover_laszlo_hazszabaly_parlamenti_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf8c4-5faf-46c8-aa85-7f704622f56e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kover_laszlo_hazszabaly_parlamenti_botrany","timestamp":"2019. február. 19. 17:10","title":"Kövér a hvg.hu-nak: Nem most kezdődött, hogy az ellenzéknek elmentek otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]