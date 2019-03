Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f41e04-ab5b-4a97-babd-d8a75a5d867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","timestamp":"2019. március. 17. 11:03","title":"Ez történt: annyira lebénult a Facebook, hogy már hülyeség is terjedni kezdett róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes, mobilalkalmazás is érkezik hozzá.","shortLead":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes...","id":"20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75355805-dca3-400d-99d7-14ee91698804","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","timestamp":"2019. március. 18. 05:49","title":"Még kisebbségben van az e-személyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dae3b9-cda0-4093-a895-ac6cd559b15a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két választókörzetben is meg kellett hosszabbítani a szavazást, konkrétan egy malackaiban és egy megyeiben.","shortLead":"Két választókörzetben is meg kellett hosszabbítani a szavazást, konkrétan egy malackaiban és egy megyeiben.","id":"20190316_Ellopott_szavazourna_miatt_csuszik_a_szlovak_elnokvalasztas_elso_forduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dae3b9-cda0-4093-a895-ac6cd559b15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e4886-6f45-42eb-a952-868f72c0d5f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Ellopott_szavazourna_miatt_csuszik_a_szlovak_elnokvalasztas_elso_forduloja","timestamp":"2019. március. 16. 22:13","title":"Ellopott szavazóurna miatt csúszik a szlovák elnökválasztás első fordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások feltöltését inkább erre specializálódott vállalkozásokra bízzák. 