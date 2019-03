Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes, mobilalkalmazás is érkezik hozzá.","shortLead":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes...","id":"20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75355805-dca3-400d-99d7-14ee91698804","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","timestamp":"2019. március. 18. 05:49","title":"Még kisebbségben van az e-személyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7368e1-d7bb-42a3-84db-5487d6a5f5a4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Genfi Autószalonon volt szerencsénk testközelből megismerkedni a kétszemélyes sportkocsival.","shortLead":"A Genfi Autószalonon volt szerencsénk testközelből megismerkedni a kétszemélyes sportkocsival.","id":"20190318_olasz_feszultsegkelto_1900_loeros_villanyauto_a_pininfarinatol_mutatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c7368e1-d7bb-42a3-84db-5487d6a5f5a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68457df-ded1-44bc-bde7-040b849a91a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_olasz_feszultsegkelto_1900_loeros_villanyauto_a_pininfarinatol_mutatjuk","timestamp":"2019. március. 18. 06:41","title":"Olasz feszültségkeltő: 1900 lóerős villanyautó a Pininfarinától, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Második világháborús katonák maradványait, és egzotikus álatok csontjait is találtak a munkálatok során.\r

\r

","shortLead":"Második világháborús katonák maradványait, és egzotikus álatok csontjait is találtak a munkálatok során.\r

\r

","id":"20190317_Egy_200_eves_fat_is_kivagtak_a_Nemzeti_Muzeum_kertjenek_felujitasakor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c15a61c-9e04-448a-b459-1fce5ce06968","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Egy_200_eves_fat_is_kivagtak_a_Nemzeti_Muzeum_kertjenek_felujitasakor","timestamp":"2019. március. 17. 17:17","title":"Egy 200 éves fát is kivágtak a Nemzeti Múzeum kertjének felújításakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei jönnek haza nyári táborra.\r

\r

","shortLead":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei...","id":"20190318_Nyari_taborok_uj_trend_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_hazakuldik_a_gyereket_nyarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c386b6d1-d146-4870-8055-32ee73c49652","keywords":null,"link":"/kkv/20190318_Nyari_taborok_uj_trend_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_hazakuldik_a_gyereket_nyarra","timestamp":"2019. március. 18. 06:51","title":"Nyári táborok: új trend, hogy a külföldön élő magyarok hazaküldik a gyereket nyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","shortLead":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","id":"20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a23ec-a025-4132-8323-ea7ad55293a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","timestamp":"2019. március. 17. 12:59","title":"Részeg utas miatt fordult vissza a Wizz Air londoni járata Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a jánoshalmi vasútállomásnál látták utoljára. ","shortLead":"A fiút a jánoshalmi vasútállomásnál látták utoljára. ","id":"20190317_Eltunt_14_eves_fiut_keresnek_BacsKiskun_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feea2d36-2416-4590-a115-c03bfc5e9f38","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Eltunt_14_eves_fiut_keresnek_BacsKiskun_megyeben","timestamp":"2019. március. 17. 15:10","title":"Eltűnt 14 éves fiút keresnek Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte a feljelentést, és nem volt hajlandó nyomozni a környékbelieket zavaró probléma miatt. Az óbudai önkormányzat állítja, hogy a kerület mindent megtett, de szerintük fel sem merül állatkínzás gyanúja, \"csak\" \"illegálisan ledepózott maradványokról van szó. Különben is, találtak már a budai részen nyúzott szarvast és esküvőn felszolgált, sült ökör darabjait is. Az állatvédők szerint viszont komolyan kellene végre venni a problémát, mert az évek óta fennálló helyzet még közegészségügyi szempontból is elfogadhatatlan.","shortLead":"Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte...","id":"20190318_obuda_aquincum_tetemek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b30cd7-1416-4f85-a2aa-637f61e90d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_obuda_aquincum_tetemek","timestamp":"2019. március. 18. 10:50","title":"Hiába kértek rendőri segítséget a nyúzott állattetemekbe botló óbudaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","shortLead":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","id":"20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36886ef8-b0c5-4018-8900-84a942de3fec","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","timestamp":"2019. március. 17. 13:46","title":"\"Mocskos hazugok\" - Michael Jackson lánya tagadja, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]