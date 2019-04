Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Az utolsó majd kapcsolja le a villanyt" – ez a fordulat ugrik be arról a fotóról, amit az átalakuló Hír Tv csoportos létszámleépítéssel elküldött kollégái készítettek hétfő délelőtt.
2019. április. 01. 11:11
Búcsúfotó: így kapcsolta le az utolsó a villanyt a Hír Tv-ben A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.
2019. április. 02. 14:12
Mick Jagger júliusban már színpadra akar állni Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem közös EP-kampányról is tárgyalt az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel. A színfalak mögött pedig már készülnek a Bölcsek Tanácsának fogadására: rekordidő alatt készült el az a 130 oldalas dokumentum, amivel a még nem is létező vádakra akar reagálni a magyar kormánypárt.
2019. április. 02. 06:30
Erdélyi kampánnyal erősítené helyzetét a Néppártban a Fidesz A turisták egyszerűen széttaposták a képet. ","shortLead":"Néhány óra alatt tönkrement az a papírból készült street art alkotás, amellyel a Louvre üvegpriamisának 30...","id":"20190402_Szetbarmoltak_a_turistak_a_Louvre_elotti_remekmuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b64e1b1-f84c-4445-ba81-5e1ae076d122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c49396-8fc8-4b6a-8f46-a397da694705","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Szetbarmoltak_a_turistak_a_Louvre_elotti_remekmuvet","timestamp":"2019. április. 02. 14:56","title":"Szétbarmolták a turisták a Louvre előtti remekművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tartózkodással akadályozták meg a fideszes képviselők, hogy az LMP javaslatára a parlament elé kerüljön az a diplomáciai nyilatkozat, amiben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Tartózkodással akadályozták meg a fideszes képviselők, hogy az LMP javaslatára a parlament elé kerüljön az a diplomáciai nyilatkozat, amiben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Az ellenzéki párt által kifundált slusszpoén az lett volna, hogy a nemzetközi csúcson Orbán Viktor is aláírta a saját belföldi politikájával szembemenő nyilatkozatot, de nyilván kínos lett volna országgyűlési javaslatként támogatni.
2019. április. 01. 10:24
Elgáncsolták a fideszesek az Orbánra nézve ciki javaslatot ","shortLead":"A szakszervezet elnöke szerint többet veszítenének vele a munkavállalók, mint amennyit nyernének. A szakszervezet elnöke szerint többet veszítenének vele a munkavállalók, mint amennyit nyernének.
2019. április. 02. 15:29
Nem lesz sztrájk a BKV-nál Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.
2019. április. 02. 06:41
Dávid és Góliát: Hány Suzuki Jimny húz el egy Mercedes G63-at? Videó