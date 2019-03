Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió alapos reformját sürgeti, s egyebek mellett felvetette, hogy ez EU-ban egységes szintű minimumbért kellene bevezetni.","shortLead":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió...","id":"20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9ee90d-40cb-4808-9606-702df7d91ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","timestamp":"2019. március. 13. 11:49","title":"Kurz Magyarországgal példálózva bírálja Macron Európa-tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jelen állás szerint lesz Davis Kupa-győztes Budapesten, a 250-es ATP-tornán, és az épp tavaly Budapesten diadalmenetét megkezdő címvédő olasz Cecchinato is visszatér. Fucsovics Márton azonban nem, ami ismét erős üzenet az általa többször bírált Magyar Tenisz Szövetségnek.\r

\r

","shortLead":"A jelen állás szerint lesz Davis Kupa-győztes Budapesten, a 250-es ATP-tornán, és az épp tavaly Budapesten...","id":"20190312_Fucsovics_nem_Coric_Cecchinto_viszont_jon_Budapestre_az_ATPtornara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd9f7bb-20b8-414f-8078-cca25576ea72","keywords":null,"link":"/sport/20190312_Fucsovics_nem_Coric_Cecchinto_viszont_jon_Budapestre_az_ATPtornara","timestamp":"2019. március. 12. 17:41","title":"Fucsovics nem, Coric, Cecchinato viszont jön Budapestre az ATP-tornára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció a Nyugdíjfolyósítónál, a szimpatizálók kék szalagot tűznek magukra. ","shortLead":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció...","id":"20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdeb29b-f48c-4354-8215-17af60fc82aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","timestamp":"2019. március. 14. 11:18","title":"Akciók országszerte – folytatódik a köztisztviselői sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","id":"20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7d5070-2fdb-4195-ae1d-465f50a2fc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. március. 13. 15:38","title":"Busz ütött el egy gyereket Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","shortLead":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","id":"20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93b410-3e95-4a28-b017-01a51ede6062","keywords":null,"link":"/elet/20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","timestamp":"2019. március. 13. 10:56","title":"A Fradi méltón vesz búcsút Koós Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c311be-b22f-4d00-b123-4616de8e8c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pórul járt a ravaszdi, ami egy baromfitelepen ólálkodott.","shortLead":"Pórul járt a ravaszdi, ami egy baromfitelepen ólálkodott.","id":"20190313_Mint_egy_filmben_osszefogtak_a_tyukok_hogy_megoljenek_egy_rokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88c311be-b22f-4d00-b123-4616de8e8c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c6529-14dd-45f5-bedf-ad0dcd05d7bd","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mint_egy_filmben_osszefogtak_a_tyukok_hogy_megoljenek_egy_rokat","timestamp":"2019. március. 13. 09:28","title":"Mint egy filmben: összefogtak a tyúkok, hogy megöljenek egy rókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba, hogy újdonságok után kutassanak. És találtak is valamit: az asztali üzemmódot.","shortLead":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba...","id":"20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7468c05-5ac8-49ce-abd5-c26ca66a5485","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","timestamp":"2019. március. 14. 10:03","title":"Ez lehet az új Android, a Q egyik nagy erőssége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is posztolhatnak a bejárati kapunál, a bíróknak pedig szituációs gyakorlatokat tartanak majd. A törvényszék, úgy fest, jócskán levonta a tanulságokat a szökés után.\r

\r

","shortLead":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is...","id":"20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2910b6-edcc-4f94-b5ce-6bf3e1d443f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","timestamp":"2019. március. 12. 15:27","title":"Fegyveres szökés ügy: hemzsegni fognak az őrök a Fővárosi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]