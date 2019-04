Meghalt Elekes Emma színésznő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Most csak az MSZP-P, a DK és a Momentum osztotta fel egymás között a 23 fővárosi kerületet, hogy kit indítanának polgármester-jelöltnek októberben. Az LMP és a Jobbik egyelőre kimaradt, de velük is tárgyalnak még. Az LMP az EP-választás után szállhat be, de pórul is járhat. A Jobbik polgármesteri posztot nem kap, legfeljebb alpolgármestert adhat a párt, ha helyben erről meg tudnak állapodni. ","shortLead":"Most csak az MSZP-P, a DK és a Momentum osztotta fel egymás között a 23 fővárosi kerületet, hogy kit indítanának...","id":"20190406_Ellenzeki_polgarmesterjeloltek_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1395a58-7b1b-4a4b-8e37-71e3c6d44717","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Ellenzeki_polgarmesterjeloltek_Budapest","timestamp":"2019. április. 06. 11:16","title":"A fél ellenzéki egység megvan Budapesten - itt a bejelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90039cdc-01d3-466b-8d80-c53c3469ca78","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvált a klubtól Hemingway.","shortLead":"Megvált a klubtól Hemingway.","id":"20190406_Eladtak_a_Budapest_Honvedot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90039cdc-01d3-466b-8d80-c53c3469ca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfb986c-b611-4476-b03c-2e4b75a3b634","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_Eladtak_a_Budapest_Honvedot","timestamp":"2019. április. 06. 08:51","title":"Fidesz-közeli céghez került a Budapest Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa34f380-5ecb-4233-b5fc-97f86d68d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kimaradó pártok szerint a többiek kizárólag pozícióval seftelnek.","shortLead":"A kimaradó pártok szerint a többiek kizárólag pozícióval seftelnek.","id":"20190406_LMPJobbik_a_budapesti_alkurol_A_kapzsisag_gyozott_az_elvek_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa34f380-5ecb-4233-b5fc-97f86d68d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057dacc1-795e-4496-abbd-183815477ba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_LMPJobbik_a_budapesti_alkurol_A_kapzsisag_gyozott_az_elvek_felett","timestamp":"2019. április. 06. 14:07","title":"Az LMP és a Jobbik beintett: \"A kapzsiság győzött az elvek felett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap egy kicsit több lesz a nap, és melegebb is lesz, mint szombaton. ","shortLead":"Vasárnap egy kicsit több lesz a nap, és melegebb is lesz, mint szombaton. ","id":"20190406_Talan_meg_a_nap_is_kisut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c96879e-9a92-4d2f-a190-c28001af03b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Talan_meg_a_nap_is_kisut","timestamp":"2019. április. 06. 14:22","title":"Talán még a nap is kisüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","id":"20190406_mercedes_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5818f35-87e5-4d68-ab06-a76e84dd6e7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_oroszorszag","timestamp":"2019. április. 06. 14:21","title":"Oroszországból jönnek majd a jövőben a klasszikus E-oszályú Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","shortLead":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","id":"20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7777fef-ed7a-42f3-bf08-e50725272037","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Drámaian visszaesett a rendőrnek jelentkező fiatalok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenhat év alatt 5,5 évvel nőtt az átlagosan várható élettartam a világon – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). ","shortLead":"Tizenhat év alatt 5,5 évvel nőtt az átlagosan várható élettartam a világon – közölte az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20190406_who_atlagosan_varhato_elettartam_emelkedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6702862-d1b1-42a4-9975-5921059cefb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_who_atlagosan_varhato_elettartam_emelkedese","timestamp":"2019. április. 06. 10:03","title":"Aki 2000-ben született, átlagosan 66,5 évig élhet, aki 2016-ban, az már 72 évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített diákműholdjának, az ESEO-nak (European Student Earth Orbiter) az útját, amelynek fedélzetén magyar fejlesztésű műszerek is helyet kaptak.","shortLead":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített...","id":"20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbc1e26-a389-4753-9778-1faa4f9d6d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","timestamp":"2019. április. 07. 10:03","title":"Ezen az oldalon megnézheti, éppen merre jár a diákműhold, amin magyar műszerek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]