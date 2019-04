Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b47360d-15ab-4eac-b388-a022fca59830","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Itt a tavasz, az egyik legfontosabb időszak a mezőgazdaságban, ennek apropóján megnéztük, milyen új eszközöket vehetnek igénybe a jelen és a jövő gazdálkodói. Bár a legújabb technológiák lassan szivárognak át a gyakran hagyományokra támaszkodó mezőgazdasági munkákba, a fejlődés nyújtotta lehetőségeket a hazai gazdák is kihasználhatják. De van mire támaszkodniuk akkor is, ha hirtelen gyors segítségre van szükségük terveik finanszírozásához. ","shortLead":"Itt a tavasz, az egyik legfontosabb időszak a mezőgazdaságban, ennek apropóján megnéztük, milyen új eszközöket vehetnek...","id":"takarekcsoport_20190409_agrar_dron_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b47360d-15ab-4eac-b388-a022fca59830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45fcf58-d610-4bc3-8311-d5901be4cf8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190409_agrar_dron_mezogazdasag","timestamp":"2019. április. 09. 11:30","title":"Eperszedő robot, növényvédő drón – Így segíti a magyar gazdákat a technika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a zavar az előválasztást övező tárgyalásokat felfüggesztő Puzsér Róbert körül.","shortLead":"Nagy a zavar az előválasztást övező tárgyalásokat felfüggesztő Puzsér Róbert körül.","id":"20190409_Magyarazza_az_LMP_egyeztettek_Puzserral_mielott_asztalt_boritott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0743a4cd-2df6-4357-a80f-804ca5bed7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Magyarazza_az_LMP_egyeztettek_Puzserral_mielott_asztalt_boritott","timestamp":"2019. április. 09. 12:30","title":"Magyarázza az LMP: egyeztettek Puzsérral, mielőtt asztalt borított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","shortLead":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","id":"20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529db92-22f6-4f93-a5ef-23d02ff88647","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","timestamp":"2019. április. 09. 19:31","title":"Zsebre bírságolt a rendőr, több évre leültetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. ","shortLead":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat...","id":"20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de04798-a8ad-461c-8e9a-850b1b5e5961","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 08. 18:33","title":"Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án lép fel az A38 Hajón.



","shortLead":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án...","id":"20190408_Jon_Chelou","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb67bbd-ea75-473d-9966-de251192c3dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Jon_Chelou","timestamp":"2019. április. 08. 17:17","title":"Jön Chelou","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec99ffd-a244-4e10-a4db-97aff33bea2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a svéd márka új szedánja, mely 190-390 lóerős motorokkal rendelhető.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a svéd márka új szedánja, mely 190-390 lóerős motorokkal rendelhető.","id":"20190409_hazankban_az_uj_volvo_s60_115_millio_forint_az_alapara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec99ffd-a244-4e10-a4db-97aff33bea2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddba91df-9918-47fd-8b09-fe53b96ccf2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_hazankban_az_uj_volvo_s60_115_millio_forint_az_alapara","timestamp":"2019. április. 09. 11:21","title":"Hazánkban az új Volvo S60, 11,5 millió forint az alapára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d1b29b-eb2d-40dd-95eb-5b92bbecf1a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kollégánk bátor volt, és odament lefotózni.","shortLead":"Kollégánk bátor volt, és odament lefotózni.","id":"20190410_Kozeli_fotokon_a_BAHcsomopontnal_talalt_egyik_vilaghaborus_bomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14d1b29b-eb2d-40dd-95eb-5b92bbecf1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf55e783-7f02-4e8e-b33c-885f14ac5b7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Kozeli_fotokon_a_BAHcsomopontnal_talalt_egyik_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2019. április. 10. 09:08","title":"Közeli fotókon a BAH-csomópontnál talált egyik világháborús bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","shortLead":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","id":"20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc192ed-4966-4346-8df0-3f1b2123715e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","timestamp":"2019. április. 09. 15:59","title":"Guardian: Az év végéig kaphat haladékot London a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]