[{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt megtudhatja, mit (nem) kellett volna elhinnie az elmúlt hetekben.","shortLead":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt...","id":"20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08219cff-2428-4746-b86b-c7b2e86ebabe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","timestamp":"2019. április. 10. 09:33","title":"Ön is továbbküldte \"a Facebook üzenetét\"? Nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a131e1b-4dc9-41ab-8e88-5b3efa49a939","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrepedhet a Sodastar szódagéphez tartozó üvegpalack.","shortLead":"Megrepedhet a Sodastar szódagéphez tartozó üvegpalack.","id":"20190411_serulesveszely_aldi_szodagep_uvegpalack_termekvisszahivas_csere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a131e1b-4dc9-41ab-8e88-5b3efa49a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09239bf7-a1c6-4925-be62-e975a8dbf027","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_serulesveszely_aldi_szodagep_uvegpalack_termekvisszahivas_csere","timestamp":"2019. április. 11. 13:03","title":"Sérülésveszélyes terméket hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6317f38-da03-4cc6-8d18-5dc45e3bfb47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási tarka rovarokat azonosítottak Madagaszkáron: a genetikai vizsgálatok alapján derült ki, hogy a látásból 15 éve ismert színes állatok két különálló botsáskafajhoz tartoznak.","shortLead":"Óriási tarka rovarokat azonosítottak Madagaszkáron: a genetikai vizsgálatok alapján derült ki, hogy a látásból 15 éve...","id":"20190411_uj_rovarfaj_botsaska_madagaszkaron_legnagyobb_rovarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6317f38-da03-4cc6-8d18-5dc45e3bfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b91750-4fd5-4df8-bd76-6833379b6f5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_uj_rovarfaj_botsaska_madagaszkaron_legnagyobb_rovarok","timestamp":"2019. április. 11. 13:03","title":"Sosem látott, 20 centis rovarokra bukkantak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74f3c5c-30b0-49d3-a36a-dff2fb4ce328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós jelezte a szabálytalanságot, a kamionost mindez azonban hidegen hagyta. Mi több: még vissza is villogott valamilyen erős lámpával, nehogy a másiké legyen az utolsó szó. ","shortLead":"Az autós jelezte a szabálytalanságot, a kamionost mindez azonban hidegen hagyta. Mi több: még vissza is villogott...","id":"20190409_Szabalytalanul_elozott_a_magyar_kamionos_majd_el_is_vakitotta_az_autost__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74f3c5c-30b0-49d3-a36a-dff2fb4ce328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb13fdcf-ff95-4c1e-a8f4-c88ee72e5dc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Szabalytalanul_elozott_a_magyar_kamionos_majd_el_is_vakitotta_az_autost__video","timestamp":"2019. április. 09. 20:06","title":"Szabálytalanul előzött a magyar kamionos, majd el is vakította az autóst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek táplálkoznak a könnycsatornájából. ","shortLead":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek...","id":"20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049b94ef-a58d-48f0-ba40-b19c242e883a","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","timestamp":"2019. április. 10. 10:32","title":"Ez nem egy szürreális rémálom, tényleg méhek költöztek egy nő szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó szerint még nem kaptak bizonyítékokat az USA-tól, hogy a Huawei fenyegetést jelentene, Varga Mihály pedig arról beszélt, hogy a cég fontos stratégiai partnere a kormánynak. ","shortLead":"Szijjártó szerint még nem kaptak bizonyítékokat az USA-tól, hogy a Huawei fenyegetést jelentene, Varga Mihály pedig...","id":"20190409_A_magyar_kormanynak_eszebe_sincs_szakitani_a_Huaweijel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0795e6a2-fd14-446f-9f35-995a2a76b88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_magyar_kormanynak_eszebe_sincs_szakitani_a_Huaweijel","timestamp":"2019. április. 09. 17:59","title":"A magyar kormánynak eszébe sincs szakítani a Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4e830b-71cd-435f-803e-f5a2f021b594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet meghozatalakor semmilyen érzelmet nem fejezett ki.","shortLead":"Az ítélet meghozatalakor semmilyen érzelmet nem fejezett ki.","id":"20190410_Tiz_ev_bortont_kapott_a_felsozsolcai_gyerekgyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4e830b-71cd-435f-803e-f5a2f021b594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dc5a42-6ea9-4ae2-a0a2-4c98df29b8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Tiz_ev_bortont_kapott_a_felsozsolcai_gyerekgyilkos","timestamp":"2019. április. 10. 17:21","title":"Tíz év börtönt kapott a felsőzsolcai gyerekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]