Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72651d6-9c7f-48fa-acf0-e10e4e4c24a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felnyitottak egy ezeréves szarkofágot a németországi Mainz legrégebbi templomában, hogy megtudják, valóban az 1021-ben elhunyt Erkanbald érsek földi maradványait rejti-e a koporsó.","shortLead":"Felnyitottak egy ezeréves szarkofágot a németországi Mainz legrégebbi templomában, hogy megtudják, valóban az 1021-ben...","id":"20190604_nemetorszag_mainz_ersek_tudomany_szent_janos_templom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72651d6-9c7f-48fa-acf0-e10e4e4c24a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7561ed77-f27c-4ec0-bbaf-c60714997bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_nemetorszag_mainz_ersek_tudomany_szent_janos_templom","timestamp":"2019. június. 04. 18:03","title":"Felnyitottak egy 1000 éves szarkofágot a németek, és ez eldöntheti Mainz történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","shortLead":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","id":"20190603_DS3_Crossback","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302344c-a59a-4403-8615-f58185d75123","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_DS3_Crossback","timestamp":"2019. június. 03. 16:25","title":"7,1 millióról indul nálunk a kisebbik francia prémiumautó, a DS3 Crossback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar búvárok találták meg, dél-koreaiak hozták felszínre.","shortLead":"Magyar búvárok találták meg, dél-koreaiak hozták felszínre.","id":"20190603_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_holttest_buvarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dce4e7-ef1c-44bd-a57a-45b2a71f523f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_holttest_buvarok","timestamp":"2019. június. 03. 18:32","title":"Felhoztak egy holttestet a Hableány roncsától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek e-mailben, levélben vagy telefonon jelentkezhetnek – közölte Jean-Marc Sauvé, annak a bizottságnak a vezetője, amely az egyházi emberek által az 1950-es évektől napjainkig elkövetett ilyen cselekmények kivizsgálásával foglalkozik.","shortLead":"Az érintettek e-mailben, levélben vagy telefonon jelentkezhetnek – közölte Jean-Marc Sauvé, annak a bizottságnak...","id":"20190603_felhivas_francia_katolikus_egyhaz_szexualis_visszaeles_papok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee2a577-3001-4ad8-adc0-45b79d702d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_felhivas_francia_katolikus_egyhaz_szexualis_visszaeles_papok","timestamp":"2019. június. 03. 21:47","title":"Felhívásban keresi a francia katolikus egyház a szexuális visszaélések áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f157e4-87bf-49a3-879b-fde616f99263","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"15 hónapos büntetést szabtak ki rá és 20 ezer eurós kártérítésre kötelezték a spanyol videóst.","shortLead":"15 hónapos büntetést szabtak ki rá és 20 ezer eurós kártérítésre kötelezték a spanyol videóst.","id":"20190603_Fogkremmel_toltott_Oreot_adott_egy_hajlektalannak_bortonbuntetest_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86f157e4-87bf-49a3-879b-fde616f99263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeafbf1-522f-4819-ab87-d585e1433269","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Fogkremmel_toltott_Oreot_adott_egy_hajlektalannak_bortonbuntetest_kapott","timestamp":"2019. június. 03. 13:13","title":"Fogkrémmel töltött Oreót adott egy hajléktalannak, börtönbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","shortLead":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","id":"20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a461d4-1d4d-4d2d-9cb8-6c96f3d6b85e","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","timestamp":"2019. június. 03. 20:07","title":"Azonosították a Hableány-baleset nyolcadik áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsák: létezik a Hawking-sugárzás.","shortLead":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most...","id":"20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b02569-c6c1-4635-9e8a-eaf571207f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","timestamp":"2019. június. 03. 11:03","title":"Sikerült bizonyítani Stephen Hawking 45 éve tett jóslatát a fekete lyukakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálja a világ legnagyobb tech cégeit, hogy visszaéltek-e erejükkel a piaci dominancia eléréséért.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálja a világ legnagyobb tech...","id":"20190604_amazon_apple_google_facebook_trosztellenes_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123af524-45d5-441e-a351-811bc880edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_amazon_apple_google_facebook_trosztellenes_eljaras","timestamp":"2019. június. 04. 18:33","title":"Kemény vizsgálat elé néz az Amazon, az Apple, a Google és a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]