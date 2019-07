Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG egy leányvállalatot is alapított Jászai Gellért többségi tulajdonával. ","shortLead":"A 4iG egy leányvállalatot is alapított Jászai Gellért többségi tulajdonával. ","id":"20190703_Meszaros_informatikai_cegehez_kerult_magyar_programozok_kulfoldon_is_sikeres_szoftvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7429bce-5176-482e-a5b7-286bba6e295d","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Meszaros_informatikai_cegehez_kerult_magyar_programozok_kulfoldon_is_sikeres_szoftvere","timestamp":"2019. július. 03. 18:06","title":"Mészáros-közeli informatikai cégéhez került magyar programozók külföldön is sikeres szoftvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai selejtezőtornára. Ez utóbbi lehetőség még nyitva a női válogatott előtt.","shortLead":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai...","id":"20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d213a-d8a3-4096-a47b-3b3f21fe760c","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","timestamp":"2019. július. 04. 14:27","title":"Egy hajszállal, de elbukta az Eb-negyeddöntőt a kosárválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja a túlzottdeficit-eljárás megindítását.","shortLead":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja...","id":"20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb3aa13-b1a6-48f0-acf2-e85121b86543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:47","title":"Brüsszel egyelőre nem indít eljárást a brutális olasz hiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Toroczkai László szerint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat vezetője is támogatja. ","shortLead":"Toroczkai László szerint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat vezetője is támogatja. ","id":"20190703_Ha_kell_visszamegy_Toroszentmiklosra_a_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10171c33-50d6-4090-8aa9-3ff462730c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Ha_kell_visszamegy_Toroszentmiklosra_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. július. 03. 15:48","title":"Ha kell, visszamegy Töröszentmiklósra a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte a kampány vezetője. ","shortLead":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte...","id":"20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e5e7-edd9-4c5b-af8b-0f5d4fe276a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","timestamp":"2019. július. 02. 21:19","title":"Trumpnak máris van 105 milliója a kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","shortLead":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","id":"20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd097b-d723-4d43-af4f-a5816dddec51","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","timestamp":"2019. július. 04. 10:36","title":"Az ószövetségi rosszfiúk Európából érkezhettek Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","id":"20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d0b4c5-f5f3-4aea-8c64-469ebbd4d706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","timestamp":"2019. július. 04. 06:41","title":"Új villanyautó hazánkban, itt az akár 615 kilométeres hatótávú Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4411496-2d7f-43ab-9085-709796b76081","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lee Iacocca 94 éves korában, Parkinson-kórban hunyt el. Ő volt az, aki az 1980-as években megmentette a csődtől a Chrysler autógyárat, és az amerikai gazdaság sztárjává vált. ","shortLead":"Lee Iacocca 94 éves korában, Parkinson-kórban hunyt el. Ő volt az, aki az 1980-as években megmentette a csődtől...","id":"20190703_lee_iacocca_amerikai_autoipar_ford_chrysler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4411496-2d7f-43ab-9085-709796b76081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d12e446-8717-41aa-a0b8-a17c39b2d87f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_lee_iacocca_amerikai_autoipar_ford_chrysler","timestamp":"2019. július. 03. 08:32","title":"Meghalt az amerikai autóipar legendás menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]