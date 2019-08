Hosszú, hetvenegy számos lejátszási listát készített Quentin Tarantino saját filmjeinek legjobb zenéiből.

Hosszú, hetvenegy számos lejátszási listát készített Quentin Tarantino saját filmjeinek legjobb zenéiből.

A közel négyórás playlisten szerepel például a Kill Billből is jól ismert Bang Bang Nancy Sinatrától, a Ponyvaregény zenéje, Chuck Berry You Never Can Tell-je, és az Aljas nyolcas egyik dala, az Apple Blossom a White Stripestól.

A lista, amely Tarantino felkonferálásával indul, itt található:

A rendező új filmje, a Volt egyszer egy... Hollywood augusztus 15-én érkezik a magyar mozikba.