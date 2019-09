Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccc022c-8701-4a5a-8824-723d16f757bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örökösöket felkavarta a rendezés formabontó megközelítése.","shortLead":"Az örökösöket felkavarta a rendezés formabontó megközelítése.","id":"20190907_Orakkal_a_bemutato_elott_tiltottak_le_a_Molnardarabot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccc022c-8701-4a5a-8824-723d16f757bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4b6011-e3a9-4a3e-ab3b-bdfa7885356b","keywords":null,"link":"/kultura/20190907_Orakkal_a_bemutato_elott_tiltottak_le_a_Molnardarabot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:35","title":"Órákkal a bemutató előtt tiltották le a Molnár-darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75925b59-0a0f-4d51-b292-5d27c6a3a049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak kedvez a Samsung együttműködése a chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformmal.","shortLead":"A játékosoknak kedvez a Samsung együttműködése a chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformmal.","id":"20190906_samsung_discord_integracio_galaxy_store_note10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75925b59-0a0f-4d51-b292-5d27c6a3a049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed2380-a4d5-44fb-bb38-841886d234e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_samsung_discord_integracio_galaxy_store_note10","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:03","title":"Új funkció jön a Samsung telefonjaira, a régebbi mobilok is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88be832-a06d-4f68-b307-3a1575280248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stumpf István volt alkotmánybíró, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere meglepően nyíltan beszélt Orbán Viktor gyakorlatilag elnöki hatalmáról, az egykori Rogán–Lázár-szembenállásról, és arról, mennyire akadálytalanul lép meg bármit a kétharmados hatalom.\r

","shortLead":"Stumpf István volt alkotmánybíró, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere meglepően nyíltan beszélt Orbán Viktor...","id":"20190905_Stumpf_Istvan_2010_utan_a_kormanyban_penteken_kitalaltak_valamit_hetfon_beleirtak_az_Alkotmanyba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c88be832-a06d-4f68-b307-3a1575280248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b6a17a-5909-4070-bd77-a95724dee8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Stumpf_Istvan_2010_utan_a_kormanyban_penteken_kitalaltak_valamit_hetfon_beleirtak_az_Alkotmanyba","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:57","title":"Stumpf István: 2010 után \"a kormányban pénteken kitaláltak valamit, hétfőn beleírták az Alkotmányba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czibere József Fidesz-tagságát a botrány után felfüggesztették, úgyhogy most függetlenként próbálkozik. ","shortLead":"Czibere József Fidesz-tagságát a botrány után felfüggesztették, úgyhogy most függetlenként próbálkozik. ","id":"20190906_Ujra_elindul_a_valasztason_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_volt_tyukodi_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9b41b-67a8-456a-835c-8fa491f28b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Ujra_elindul_a_valasztason_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_volt_tyukodi_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:48","title":"Újra elindul a választáson a szexuális zaklatás miatt feljelentett volt tyukodi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77913bc3-01d8-491e-be13-e089efcf9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a nemzetközi példákat követve futóútvonalakat (úgynevezett futókört) jelöl ki a Fiumei úti sírkert területén. Az indokok között szerepel, hogy a nemzeti emlékhelyet szorosabban bekapcsolják a főváros vérkeringésébe.","shortLead":"A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a nemzetközi példákat követve futóútvonalakat (úgynevezett futókört) jelöl ki...","id":"20190906_Futopalyat_jelolnek_ki_a_Fiumei_uti_sirkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77913bc3-01d8-491e-be13-e089efcf9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6be0eff-37bc-4f6e-afa6-d26280037928","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Futopalyat_jelolnek_ki_a_Fiumei_uti_sirkertben","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:09","title":"Futópályát jelölnek ki a Fiumei úti sírkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a fényképválogatásban nem meglepő módon egyetlen Lada sem található. ","shortLead":"Ebben a fényképválogatásban nem meglepő módon egyetlen Lada sem található. ","id":"20190906_az_orosz_milliardos_csemetek_ilyen_luxusautokban_mulatjak_az_idot_lamborghini_bentley_rollsroyce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa07e0c7-73db-4e91-96f6-ce3510001088","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_az_orosz_milliardos_csemetek_ilyen_luxusautokban_mulatjak_az_idot_lamborghini_bentley_rollsroyce","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:41","title":"Az orosz milliárdoscsemeték ilyen luxusautókban múlatják az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

","shortLead":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

","id":"20190906_Elkezdtek_a_magyar_allam_altal_tamogatott_iskola_epiteset_Kurdisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2669914-7b7c-41ba-99e2-cc008f9e0afe","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Elkezdtek_a_magyar_allam_altal_tamogatott_iskola_epiteset_Kurdisztanban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:09","title":"Elkezdték a magyar állam által támogatott iskola építését Kurdisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba.","shortLead":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban...","id":"20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d4312-8ad3-4e3a-bf03-636a8b00d9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:02","title":"A 4iG rástartolt a jegybanki milliárdokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]