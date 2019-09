Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a395672-036f-4a0b-835d-9e1f5d693285","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google mai kedvenc keresőkifejezése a Junko Tabei. A kereső főoldalán elhelyezett különleges, animált logó az előtt a hegymászó előtt tiszteleg, aki úgy csinált történelmet, hogy harminchatodikként feljutott a Mount Everest csúcsára. Ő volt az első nő.","shortLead":"A Google mai kedvenc keresőkifejezése a Junko Tabei. A kereső főoldalán elhelyezett különleges, animált logó az előtt...","id":"20190922_junko_tabei_dzsunko_japan_hegymaszo_szuletesenek_80_evforduloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a395672-036f-4a0b-835d-9e1f5d693285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00db2061-ce17-4783-a4e0-eb55f20b362b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_junko_tabei_dzsunko_japan_hegymaszo_szuletesenek_80_evforduloja","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:33","title":"Ki az a Junko Tabei, miért van ma a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","shortLead":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","id":"20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbbc88-9eb3-4941-82a4-a8954713cb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:29","title":"Sokkal olcsóbb lett a sárgarépa és a petrezselyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki vasárnap ismertette programját, és újból kihívta Tarlós Istvánt vitára. A rendezvényen Kerpel-Fronius Gábor átláthatóságot ígért, Kálmán Olga pedig azt mondta, nem elég, ha egy kerület szépül, a NER a polgármestereken keresztül nyújtogatja csápjait.","shortLead":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki...","id":"20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba82fd-a869-4f30-9521-152803dde171","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:28","title":"Ingyen BKV a gyerekeknek, Budapest alkotmány - Karácsony Gergely programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kurd oktatási tárca kötött megállapodást. ","shortLead":"Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kurd oktatási tárca kötött megállapodást. ","id":"20190921_Evente_30_iraki_kurd_diak_tanulhat_osztondijjal_magyar_egyetemeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf0786-b196-4132-ae62-abacadf947fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Evente_30_iraki_kurd_diak_tanulhat_osztondijjal_magyar_egyetemeken","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:37","title":"Évente 30 iraki kurd diák tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","shortLead":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","id":"20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa93924-d876-468f-8ba1-92fc78ea07fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:29","title":"Greta Thunberg egy egész épületet kidekorált a klímaváltozás elleni harcáról szóló szövegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felnőttség felé vezető út mindig is rögös volt a fiatalok számára. Ám az Y és a Z generáció nem úgy válik felnőtté, mint a korábbi nemzedékek. ","shortLead":"A felnőttség felé vezető út mindig is rögös volt a fiatalok számára. Ám az Y és a Z generáció nem úgy válik felnőtté...","id":"20190922_A_felnotte_valas_szakaszai_generacios_abece_helyett_merfoldkovek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4a36e9-394b-4d7d-9d0d-f295ee972c10","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190922_A_felnotte_valas_szakaszai_generacios_abece_helyett_merfoldkovek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:15","title":"A felnőtté válás szakaszai: generációs ábécé helyett mérföldkövek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Liora Wellest elítélték az izraeli Yukom cég körüli 145 millió dolláros csalási ügyben, amelynek egy másik gyanúsítottját Budapesten fogták el.","shortLead":"Liora Wellest elítélték az izraeli Yukom cég körüli 145 millió dolláros csalási ügyben, amelynek egy másik...","id":"20190922_Ket_ev_bortont_kapott_egy_no_Amerikaban_a_Budapesten_elfogott_csalo_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763cb2fa-c2ff-44d5-9f67-9306b23cd298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Ket_ev_bortont_kapott_egy_no_Amerikaban_a_Budapesten_elfogott_csalo_ugyeben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:20","title":"Két év börtönt kapott egy nő Amerikában a Budapesten elfogott csaló ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap egy televíziós interjúban.

","shortLead":"Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter...","id":"20190922_A_Trumpkormany_tamadassal_vedekezik_az_Ukrajnabotranyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d3a3c6-9600-46a0-81df-39623c309d1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_A_Trumpkormany_tamadassal_vedekezik_az_Ukrajnabotranyban","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:41","title":"A Trump-kormány támadással védekezik az Ukrajna-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]