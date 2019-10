Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Budapest hagyományosan liberális város, az ellenzéki média szemérmetlen módon szétcincálta a Borkai-videót, Karácsony Gergelyék pedig működőképes stratégiára váltottak – sokféleképpen magyarázták jobboldali elemzők és politológusok a vasárnapi eredményeket a XXI. Század Intézet konferenciáján. Ha ez nem lett volna elég, Kósa Lajos szerint, ha nem változtatják meg a választási törvényt, most narancs színű lenne az ország. De a Fidesz pont így akarta, mert ez az igazi demokrácia. ","shortLead":"Budapest hagyományosan liberális város, az ellenzéki média szemérmetlen módon szétcincálta a Borkai-videót, Karácsony...","id":"20191014_Budapest_onkormanyzati_valasztas_XXI_szazad_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00abcad0-5b79-4a97-8893-48a2c5b171ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Budapest_onkormanyzati_valasztas_XXI_szazad_intezet","timestamp":"2019. október. 14. 17:18","title":"„A pornó kinyitott egy ajtót” - megmagyarázta Budapest elvesztését a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","shortLead":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","id":"20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44f9a4-b93c-4f64-a650-7846e92722a7","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","timestamp":"2019. október. 15. 22:14","title":"Stábja tagadja, hogy a horvát reality-sztár Borkaiékkal jachtozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","shortLead":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","id":"20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141f4bd-73ac-4c33-89a8-7356ada6e5be","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","timestamp":"2019. október. 15. 19:46","title":"Skót miniszterelnök: jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet nevezni. A feltétel csak annyi, hogy valamilyen digitális eszközzel készüljön.","shortLead":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet...","id":"20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e20ac-c75e-4da6-8499-95661af8e13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","timestamp":"2019. október. 14. 17:03","title":"Nincs még 19 és van egy jó ötlete? Akkor ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A fájdalom és a csalódás átüt több búcsúüzeneten, de egy ilyen alacsony szintű önkormányzati választási kampány után is európai módon, sportszerűen távoznak a volt fideszes településvezetők a Facebookon. \r

","shortLead":"A fájdalom és a csalódás átüt több búcsúüzeneten, de egy ilyen alacsony szintű önkormányzati választási kampány után is...","id":"20191016_Orbanidezettel_olykor_keseruen_de_sportszeruen_bucsuznak_a_volt_fideszes_varosvezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a927c7a8-f107-4fb2-b8d2-275b0b52876f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orbanidezettel_olykor_keseruen_de_sportszeruen_bucsuznak_a_volt_fideszes_varosvezetok","timestamp":"2019. október. 16. 06:00","title":"A legmocskosabb kampány után sportszerűen búcsúznak a fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","shortLead":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","id":"20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a14d0-ed72-409c-b8d6-522dae44d1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:37","title":"Puzsér: Öt év múlva újra itt leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három visszadobott biztosjelölt helyett egy férfi és egy női nevet vár mindhárom országtól Ursula von der Leyen.","shortLead":"A három visszadobott biztosjelölt helyett egy férfi és egy női nevet vár mindhárom országtól Ursula von der Leyen.","id":"20191015_Orbannak_egy_not_is_jelolnie_kell_EUbiztosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bbef2e-c0c7-4833-a583-31d62e473b5f","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Orbannak_egy_not_is_jelolnie_kell_EUbiztosnak","timestamp":"2019. október. 15. 13:21","title":"Orbánnak egy nőt is jelölnie kell EU-biztosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ez az ország nem a Fideszé.” „Az ellenzéknek élnie is kell a lehetőséggel.” Ezt a két mondatot Lakner Zoltán politológus még a választások éjszakáján mondta, a választást követően pedig a hvg.hu közéleti podcastjában, a Fülkében arról beszélt, hogy bár az ellenzéki győzelmek után sem várható az Orbán-rendszer konszolidációja, az ellenzék növelheti a mozgásterét.","shortLead":"„Ez az ország nem a Fideszé.” „Az ellenzéknek élnie is kell a lehetőséggel.” Ezt a két mondatot Lakner Zoltán...","id":"20191015_Lakner_Zoltan_a_Fulkeben_Orbannak_megmutattak_hogy_itt_van_egy_fal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1b27a2-2003-4d9b-b23b-f660790eb640","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Lakner_Zoltan_a_Fulkeben_Orbannak_megmutattak_hogy_itt_van_egy_fal","timestamp":"2019. október. 15. 13:00","title":"Lakner Zoltán a Fülkében: Orbánnak megmutatták, hogy itt van egy fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]