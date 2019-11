Jövőre Budapesten lép fel John Cleese brit komikus, a Monty Python alapítója, a Waczak szálló készítője – tudta meg az Index. Az előadás április 24-én lesz a MoM Sportban.

Cleese a Last Time to See Me Before I Die (Még utoljára látni engem, mielőtt meghalok) című műsorával érkezik, de az előadással már legalább 6 éve turnézik. A lap emlékeztet rá, hogy a Last Time… nem egy klasszikus stand-up műsor, Cleese részleteket vetít az életművéből, a Monty Python munkásságából, és főleg ezeket kommentálja, egyes leírások szerint pedig lehet kérdezni is tőle a kétórás performansz során.

John Cleese 1939-ben született az Egyesült Királyságban. A cambridge-i egyetemen ismerkedett meg későbbi állandó írótársával, Graham Chapmannal. Chapman, Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle és Terry Gilliam 1969-ben a Thames Television felkérésére létrehoztak egy saját tévéműsort, a Monty Python Repülő Cirkuszát, ami nemrég ünnepelte 50. születésnapját. Cleese ugyan otthagyta a műsor utolsó évadját, de folytatta a közös munkát a többi Python-taggal, ebből születettek meg a Gyalog-galopp, a Brian élete és Az élet értelme című filmek.

Cleese a nyolcvanas években amerikai és angol filmekben is játszott, feltűnt a Silverado című westernben, két James Bond-filmben is ő volt a kütyüfelelős (A világ nem elég, Halj meg máskor), gyakori szinkronhang animációs filmekben, és mint minden valamennyire ismert brit színésznek, neki is volt egy pici szerepe a Harry Potter-univerzumban mint Félig Fejnélküli Nick.