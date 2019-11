Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Vodafone, a világ második legnagyobb mobilszolgáltatója feljavította éves nyereség-előrejelzését, miután javultak eredményei a pénzügyi évének szeptember végével záródott első hat hónapjában.","shortLead":"A Vodafone, a világ második legnagyobb mobilszolgáltatója feljavította éves nyereség-előrejelzését, miután javultak...","id":"20191112_Majd_ketmilliard_euros_veszteseggel_zarta_az_elso_felevet_a_Vodafone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b7714f-1b3a-4116-96cf-31fa6c6b5837","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_Majd_ketmilliard_euros_veszteseggel_zarta_az_elso_felevet_a_Vodafone","timestamp":"2019. november. 12. 15:47","title":"Majd kétmilliárd eurós veszteséggel zárta az első félévét a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt. hétfőn.","shortLead":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt...","id":"20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc46c1-602e-4aba-a842-f70309a32a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","timestamp":"2019. november. 11. 18:01","title":"Egyszerre érkezik a novemberi extrapénz a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 6-20 fok között alakul a hőmérséklet. ","shortLead":"Napközben 6-20 fok között alakul a hőmérséklet. ","id":"20191112_Borongos_napunk_lesz_sokfele_esni_is_fog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188cc7e1-49c8-427b-8b97-28315f51b85d","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Borongos_napunk_lesz_sokfele_esni_is_fog","timestamp":"2019. november. 12. 05:20","title":"Borongós napunk lesz, sokfelé esni is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődése között, így a matematikai képességeknél sem érzékelhetők eltérések amerikai kutatók szerint. ","shortLead":"Nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődése között, így a matematikai képességeknél sem érzékelhetők eltérések...","id":"20191111_matematika_agyfejlodes_nok_ferfiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0b460-14c9-4654-a777-e998f608183b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_matematika_agyfejlodes_nok_ferfiak","timestamp":"2019. november. 11. 17:15","title":"Kutatók: A nők ugyanolyan jók matematikából, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar miniszterelnökről.\r

\r

","shortLead":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar...","id":"20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae7d3d-b664-4621-94cc-52ecb46bae74","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","shortLead":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","id":"20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac07cfd-215f-4cdb-be1e-d945df673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","timestamp":"2019. november. 11. 12:32","title":"Az összes szupersportkocsiját elővette Gordon Ramsay – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","shortLead":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","id":"20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8aa4472-2c7d-4eb7-be57-cd4d7922af95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","timestamp":"2019. november. 11. 11:55","title":"A lakosság nem akarja, a város viszont ismét megpróbálja megépíteni a kikötőt Balatonföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","shortLead":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","id":"20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5e446-c51b-4997-a4e4-8eebd6712783","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. november. 12. 20:52","title":"18 millió forinttal verték át csalók a pécsi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]