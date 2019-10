Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Boris Johnson a Brexit feltételeiről.","shortLead":"Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Boris Johnson a Brexit feltételeiről.","id":"20191010_Van_remeny_hogy_megallapodjon_NagyBritannia_es_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a652389-289b-4d11-9291-e24fba3458bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Van_remeny_hogy_megallapodjon_NagyBritannia_es_az_EU","timestamp":"2019. október. 10. 19:26","title":"Van remény, hogy megállapodjon Nagy-Britannia és az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anne Hidalgo a Twitteren foglalt állást.","shortLead":"Anne Hidalgo a Twitteren foglalt állást.","id":"20191011_Parizs_fopolgarmestere_Karacsony_Gergelynek_szurkol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce727e62-097d-4e7f-b5bd-ea2862dbe01c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Parizs_fopolgarmestere_Karacsony_Gergelynek_szurkol","timestamp":"2019. október. 11. 17:37","title":"Párizs főpolgármestere Karácsony Gergelynek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","shortLead":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","id":"20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9661f-d8d7-4500-99b8-670316b6b7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","timestamp":"2019. október. 10. 11:20","title":"Új nap, új horrorkaraván, bónusz fűnyírótraktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf47da-4afa-492d-9436-92a6be9891be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Renault igazgatótanácsa pénteken azonnali hatállyal menesztette Thierry Bolloré vezérigazgatót, és helyére ideiglenesen Clotilde Delbos pénzügyi igazgatót delegálta.","shortLead":"A Renault igazgatótanácsa pénteken azonnali hatállyal menesztette Thierry Bolloré vezérigazgatót, és helyére...","id":"20191011_Kirugtak_a_Renault_vezerigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efaf47da-4afa-492d-9436-92a6be9891be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83db33be-6b1d-4bfd-9ffc-ea1307e63c87","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Kirugtak_a_Renault_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. október. 11. 14:13","title":"Kirúgták a Renault vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött a Hableánynak. Az első szakértő ellen fegyelmi eljárás indul.","shortLead":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött...","id":"20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f4de04-4352-40da-8550-b57302226254","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","timestamp":"2019. október. 10. 20:21","title":"Nem törölt adatokat a a Viking kapitánya a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa32528c-941d-4ec8-82eb-87ad8aa3686e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Onnan jött a figyelmeztetés, ahonnan senki sem várta. A kormányközeli Nézőpont Intézet korábban 18 százalékpontos előnyt is mért Tarlósnak, elemzőjük egy csütörtöki rendezvényen azonban úgy fogalmazott, Karácsony most aktívabbnak tűnik, Tarlósnak és a Fidesznek mozgósítania kell. Závecz Tibor ugyanezen a rendezvényen azt mondta, bárkit érhet meglepetés a vasárnapi választáson. Egy biztos, szoros lesz a verseny Tarlós és Karácsony között.","shortLead":"Onnan jött a figyelmeztetés, ahonnan senki sem várta. A kormányközeli Nézőpont Intézet korábban 18 százalékpontos...","id":"20191010_tarlos_fidesz_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa32528c-941d-4ec8-82eb-87ad8aa3686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b5b00-403f-42a6-841a-2a3590b2aee5","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_tarlos_fidesz_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2019. október. 10. 18:05","title":"Óva intették Tarlóst: hiába vezet, a Fidesz szavazói elkényelmesedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal terhelik a környezetüket, és mennyivel lehetne ezt az értéket csökkenteni.","shortLead":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal...","id":"20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf983bc8-0686-4e63-8fe8-e1c572afc8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. október. 10. 18:03","title":"Európába is megérkezett a Google új térképe, amely segíthet csökkenteni a légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem nyíltak ki.","shortLead":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem...","id":"20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdabfd0-1a5b-488a-98bc-ae7fe29cb90d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","timestamp":"2019. október. 10. 10:22","title":"Drámai videó: behúzott futóművel landolt egy utasszállító Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]