Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth János 1945 és 1947 között kisgazda nemzetgyűlési, majd 1998 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt. 2003-tól 2014-ig ő volt a parlament korelnöke. Volt legfiatalabb és legidősebb képviselő is.","shortLead":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth...","id":"20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed69a48-ef7d-4de3-8d6d-4d67bd32ae73","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 09:35","title":"Meghalt Horváth János volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ba90e-9498-4021-bd03-c7dab89ca271","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szerint a világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni, a tömegpusztító fegyverek birtoklása hamis biztonságot jelent.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint a világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni...","id":"20191124_ferenc_papa_nuklearis_leszereles_vilagbeke_nagaszaki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133ba90e-9498-4021-bd03-c7dab89ca271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557cba7e-e1cd-4050-bd12-a7be725120f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_ferenc_papa_nuklearis_leszereles_vilagbeke_nagaszaki","timestamp":"2019. november. 24. 08:33","title":"Nukleáris leszerelésre szólított fel Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Érzékeny, mert bizalomra épül az írók, költők és a szerkesztőik közötti kapcsolat, amelyben a javítható hibák helyesbítése, az ismétlések kiszűrése a legkevesebb. Ha nincs bizalom, nincs közös munka.","shortLead":"Érzékeny, mert bizalomra épül az írók, költők és a szerkesztőik közötti kapcsolat, amelyben a javítható hibák...","id":"201947__irok_es_lektoraik__szoveglovaglas__irodalmi_hattermunka__fuggo_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a1d8a8-cdd1-4162-9969-adf9b1afdb7c","keywords":null,"link":"/360/201947__irok_es_lektoraik__szoveglovaglas__irodalmi_hattermunka__fuggo_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 25. 15:00","title":"A jó lektorok valójában a szerzőt szerkesztik, de ennek nem szabad látszódnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek – jelentette be az agrárminiszter.\r

","shortLead":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek –...","id":"20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525e317-d664-46db-85c0-05f0e1a5782d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","timestamp":"2019. november. 24. 13:42","title":"Megtámogatja az állam a vergődő méhészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel írt elő. ","shortLead":"Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel írt elő. ","id":"20191125_Kormanyszovivo_a_klimavedelmi_konzultacionak_nem_az_a_celja_hogy_megtudjuk_az_emberek_velemenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461d6c8-3afa-4a41-a247-ed5a753b5372","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Kormanyszovivo_a_klimavedelmi_konzultacionak_nem_az_a_celja_hogy_megtudjuk_az_emberek_velemenyet","timestamp":"2019. november. 25. 11:39","title":"Kormányszóvivő: A klímavédelmi konzultációnak nem az a célja, hogy megtudjuk az emberek véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pontozásos elbírálási rendszerre alapuló, az Európai Unióból érkezőkre is érvényes bevándorlási szabályozás meghonosítását hirdette meg vasárnap ismertetett választási programjában a kormányzó brit Konzervatív Párt.\r

","shortLead":"Pontozásos elbírálási rendszerre alapuló, az Európai Unióból érkezőkre is érvényes bevándorlási szabályozás...","id":"20191124_Hivatalos_a_brit_kormanypart_pontozni_akarja_a_bevandorlokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6b6d34-80b0-4e20-a7f3-f4c116207309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Hivatalos_a_brit_kormanypart_pontozni_akarja_a_bevandorlokat","timestamp":"2019. november. 24. 18:40","title":"Hivatalos: a brit kormánypárt pontozni akarja a bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos ismerősök lássák. A fejlesztést most átveszi a Facebook.","shortLead":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos...","id":"20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff96ef74-4085-486c-a605-ba64320c92f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","timestamp":"2019. november. 25. 09:03","title":"Hálás lesz a Facebook új funkciójáért: jön a mikromegosztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú szervezet. ","shortLead":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú...","id":"201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5ae89-9dcd-4a73-b193-fc1951537525","keywords":null,"link":"/360/201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","timestamp":"2019. november. 25. 14:00","title":"Rendet tennének a Wikipedián, naponta 1000 könyvet szkennelnek be ehhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]