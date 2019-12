Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.","shortLead":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai...","id":"20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d65d7-ead3-4edb-9ab5-148533cb5c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","timestamp":"2019. december. 03. 09:03","title":"Milyen tévéje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szomáliai főváros repülőterére érkező repülőgép pilótái az utolsó pillanatokban észlelték, hogy végzetes lehet befejezni a landolási procedúrát, mert az előzőleg leszállt gép még nem hagyta el a futópályát.","shortLead":"A szomáliai főváros repülőterére érkező repülőgép pilótái az utolsó pillanatokban észlelték, hogy végzetes lehet...","id":"20191204_szomalia_mogadishu_repuloter_boeing_727_landolas_atstartolas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d82363-8612-431e-a08b-b6e3442a51ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_szomalia_mogadishu_repuloter_boeing_727_landolas_atstartolas_video","timestamp":"2019. december. 04. 08:33","title":"Videó: Elképesztő manővert hajtott végre egy Boeing 727-es repülőgép, amikor nem tudott leszállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos tájékoztató 2020. január 1-jével lép hatályba.","shortLead":"A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos tájékoztató 2020. január 1-jével lép hatályba.","id":"20191203_Alig_egy_honapjuk_maradt_a_szuloknek_hogy_az_ovodaban_tartsak_a_gyerekuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38369e8a-4594-485f-8074-12c409e0b177","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Alig_egy_honapjuk_maradt_a_szuloknek_hogy_az_ovodaban_tartsak_a_gyerekuket","timestamp":"2019. december. 03. 08:13","title":"Az Oktatási Hivatal elárulta, hogyan lehet kibújni a kötelező iskoláztatás alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac41b46a-b84e-4b44-bef5-5bbdf5a0c1ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalában fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Gazprom elnökét, Viktor Zubkovot.","shortLead":"Hivatalában fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Gazprom elnökét, Viktor Zubkovot.","id":"20191202_gazprom_magyarorszag_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac41b46a-b84e-4b44-bef5-5bbdf5a0c1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fba1bbe-fdf1-4632-9d13-df41bffa85ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_gazprom_magyarorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2019. december. 02. 17:25","title":"Hosszú távú szerződésre készül a Gazprommal Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","shortLead":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","id":"20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fa5346-2a5f-4349-88ee-986338aafc39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","timestamp":"2019. december. 03. 12:15","title":"A jegyét kérték, kést rántott egy férfi Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97fcd61-00ac-445b-9eca-316bb7f36fd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi tárgyaláson megvizsgálták azokat a felvételeket, amelyeket a férfi készített, mielőtt Mercedese összeütközött volna a Citroennel.","shortLead":"A keddi tárgyaláson megvizsgálták azokat a felvételeket, amelyeket a férfi készített, mielőtt Mercedese összeütközött...","id":"20191203_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d97fcd61-00ac-445b-9eca-316bb7f36fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b25251-bd37-42f7-a52c-6f23506b83ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset","timestamp":"2019. december. 03. 13:25","title":"Biztonsági öv nélkül, mobillal a kezében vezetett M. Richárd a szakértő szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt az incidens miatt.","shortLead":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt...","id":"20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9357f8-3901-4c48-b14e-d9f668b31fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2019. december. 02. 20:16","title":"Egy tanár lophatta el egy poggyászőr pénztárcáját a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","shortLead":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","id":"201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c323e-da11-4423-ae9f-c4ef7bb8e027","keywords":null,"link":"/360/201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","timestamp":"2019. december. 03. 10:00","title":"Az új magyar akcióthriller abszurd humorral mutat be rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]