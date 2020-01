Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt, hamis rendszámmal közlekedett egy férfi Budaörsön. Ivott is.","shortLead":"Jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt, hamis rendszámmal közlekedett egy férfi Budaörsön. Ivott is.","id":"20200118_Erre_a_soforre_a_rendorseg_is_csak_annyit_tudott_mondani_Nem_semmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26f094-78a4-4bd3-b1bc-dbfeef40a080","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Erre_a_soforre_a_rendorseg_is_csak_annyit_tudott_mondani_Nem_semmi","timestamp":"2020. január. 18. 12:20","title":"Erre a sofőrre a rendőrség is csak annyit tudott mondani, hogy \"nem semmi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f81f0d-2507-46a9-89cd-418964faa673","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése nyomán el nem indul a kokszolás elleni harc.","shortLead":"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése...","id":"20200119_doppingkontroll_Tom_Simpson_Tour_de_France","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89f81f0d-2507-46a9-89cd-418964faa673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437edd29-aa98-49d9-ac14-7f13a6e537c9","keywords":null,"link":"/360/20200119_doppingkontroll_Tom_Simpson_Tour_de_France","timestamp":"2020. január. 19. 09:30","title":"Neki kellett meghalnia, hogy legyen doppingkontroll a sportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","shortLead":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","id":"20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cbda2-4f01-46a1-b7ca-cc2b4a9dfd33","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. január. 18. 20:58","title":"Így hullámzik együtt Áder János és Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte az Elon Musk nevével fémjelzett Space X vállalat azt, hogy űrhajójáról akkor is sikeresen ki lehet menteni az űrhajósokat, ha súlyos baleset zavarja meg a startot.","shortLead":"Sikeresen tesztelte az Elon Musk nevével fémjelzett Space X vállalat azt, hogy űrhajójáról akkor is sikeresen ki lehet...","id":"20200119_Robbanassal_teszteltek_a_Space_X_emberek_szallitasara_alkalmas_urhajojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23348d4d-74c9-4c4d-8746-310c37d55b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_Robbanassal_teszteltek_a_Space_X_emberek_szallitasara_alkalmas_urhajojat","timestamp":"2020. január. 19. 17:31","title":"Robbanással tesztelték a Space X emberek szállítására alkalmas űrhajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gáspár András sci-fi és fantasy író 54 évet élt. ","shortLead":"Gáspár András sci-fi és fantasy író 54 évet élt. ","id":"20200118_Meghalt_a_Magus_szerepjatek_egyik_alkotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586259bd-4101-4869-8db5-e3a39d7b3dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20200118_Meghalt_a_Magus_szerepjatek_egyik_alkotoja","timestamp":"2020. január. 18. 19:15","title":"Meghalt a M.A.G.U.S. szerepjáték egyik alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte...","id":"20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6aacca-da53-44dc-a335-4a77e2a2ae06","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","timestamp":"2020. január. 19. 08:52","title":"A Dunántúlon enyhe havazással búcsúzik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","shortLead":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","id":"202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b029be-c5ca-4d78-87cf-585b4c1c3138","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","timestamp":"2020. január. 18. 12:30","title":"Tömörre kalapált új versekbe szivárog be a múlt Gergely Ágnes kötetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miskolcon játszották a döntőt.","shortLead":"Miskolcon játszották a döntőt.","id":"20200119_Huszonot_ev_utan_lett_kupagyoztes_az_FTC_jegkorongcsapata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f365d5-c7d2-4004-970f-3a0012b995b1","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Huszonot_ev_utan_lett_kupagyoztes_az_FTC_jegkorongcsapata","timestamp":"2020. január. 19. 18:11","title":"Huszonöt év után lett kupagyőztés az FTC jégkorongcsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]