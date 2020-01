Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Indul a kormány által is felkarolt, több száz millió forintos beruházás.","shortLead":"Indul a kormány által is felkarolt, több száz millió forintos beruházás.","id":"20200121_postas_se_tornaakademia_tervezes_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450b21a3-001d-4cfa-b19a-55b47eee307b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_postas_se_tornaakademia_tervezes_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 21. 15:04","title":"Impozánsnak álmodták meg Mészáros ügyvédjének sportakadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint „befolyásos az a csoport, akinek az áldozatai vagyunk”.","shortLead":"A fideszes politikus szerint „befolyásos az a csoport, akinek az áldozatai vagyunk”.","id":"20200121_Simonka_Nem_kerunk_kegyelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faacf11d-d375-44fe-b5a2-29a78db2badf","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Simonka_Nem_kerunk_kegyelmet","timestamp":"2020. január. 21. 06:13","title":"Simonka: Nem kérünk kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9df324-363e-4b94-83da-bfae98402e8b","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová, a magyar filmes sikerek pedig nem igazolják az Orbán-rendszert. Tarr Bélát a legjobb magyar rendezőként tartják számon, tudását mégsem Magyarországon adja tovább.","shortLead":"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová, a magyar filmes sikerek pedig nem igazolják az Orbán-rendszert...","id":"202003_tarr_bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9df324-363e-4b94-83da-bfae98402e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b80c858-c0d3-4e72-aa0d-43ab37d4d344","keywords":null,"link":"/360/202003_tarr_bela","timestamp":"2020. január. 22. 07:00","title":"Tarr Béla: \"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56675a1e-dd2b-4808-8999-5efc7b7be408","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások éve a cég életében. Egy 16 modellből álló, új elektromos termékcsaláddal is készülnek az idei évre, de tovább folytatják sikeres, fiatalokat támogató programjaikat is. ","shortLead":"A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások...","id":"fordmagyarorszag_20200120_Uj_kihivasok_egy_atalakulo_piacon_mit_hoz_a_jovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56675a1e-dd2b-4808-8999-5efc7b7be408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898966e0-2fa9-4719-8666-4367f3d57acd","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200120_Uj_kihivasok_egy_atalakulo_piacon_mit_hoz_a_jovo","timestamp":"2020. január. 21. 17:30","title":"Új kihívások egy átalakuló piacon: mit hoz a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is. A tragikusan rövid életéről készült film nem bálványozza nagyságát.","shortLead":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is...","id":"202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cbe15a-2c5d-4789-87a1-59224e12ed47","keywords":null,"link":"/360/202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","timestamp":"2020. január. 20. 13:00","title":"A Fábián Juliról készült film úgy beszél a nagyságról, hogy nem épít bálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum idei első napján két beszéd is elhangzott, amelyek igencsak éles kontrasztban álltak: nem sok embernek fontosabb a klímaváltozás ügye a fiatal aktivistánál, míg az amerikai elnök szemében ez nem igazán probléma. ","shortLead":"A Világgazdasági Fórum idei első napján két beszéd is elhangzott, amelyek igencsak éles kontrasztban álltak: nem sok...","id":"20200121_davos_donald_trump_greta_thunberg_wef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac98208-1d1a-48d9-a60e-b84ed3a2fa5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_davos_donald_trump_greta_thunberg_wef","timestamp":"2020. január. 21. 15:55","title":"Greta Thunberg és Donald Trump párhuzamos valósága Davosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]