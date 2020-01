Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az utasokat is inzultálta a miskolci járaton. ","shortLead":"A férfi az utasokat is inzultálta a miskolci járaton. ","id":"20200128_Megutotte_az_ellenort_az_agressziv_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682febd-2cf1-4e4c-966f-1f678593e099","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Megutotte_az_ellenort_az_agressziv_utas","timestamp":"2020. január. 28. 12:45","title":"Megütötte az ellenőrt az agresszív utas Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előfordulhat, hogy egy cégnek több bírságot kell majd fizetnie, mint egy teljes éves nyeresége.","shortLead":"Előfordulhat, hogy egy cégnek több bírságot kell majd fizetnie, mint egy teljes éves nyeresége.","id":"20200130_co2kvota_hatalmas_buntetesekre_szamithatnak_az_autogyartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd6b19d-a7ac-47cf-8c9c-904a968db72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_co2kvota_hatalmas_buntetesekre_szamithatnak_az_autogyartok","timestamp":"2020. január. 30. 11:21","title":"CO2-kvóta: hatalmas büntetésekre számíthatnak az autógyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","shortLead":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","id":"20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005e0708-5441-4a37-ac0f-b69940b8ca97","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","timestamp":"2020. január. 29. 11:22","title":"Nagy Zsolt: Azt volt a legnehezebb elfogadni, hogy ugyanolyan vagyok, mint az apám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először kénytelen elfogadni az értelmes párbeszédet, pusztán azért, mert a demokrácia, ha levegőhöz jut, tényleg működik – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először...","id":"20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63710f57-aa0f-45e4-aa5e-878a9f60cf52","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","timestamp":"2020. január. 29. 17:02","title":"\"Rég volt ekkora húzása Orbánnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű tanácskozásán. ","shortLead":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű...","id":"20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45711c8-a0b8-4591-885a-7589c60f49ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","timestamp":"2020. január. 29. 11:10","title":"Orbán nem megy el a gyöngyöspatai romák ebédjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb39af-e89f-498c-9fc2-483435aabfea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Enyhén szólva aggályosnak találom a díj létrejöttének körülményeit – írta korábban Bartók. A Jerikó épül íróját másnap kivették az Irodalom Éjszakája című programból.","shortLead":"Enyhén szólva aggályosnak találom a díj létrejöttének körülményeit – írta korábban Bartók. A Jerikó épül íróját másnap...","id":"20200129_bartok_imre_terey_osztondij_irodalom_ejszakaja_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb39af-e89f-498c-9fc2-483435aabfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b423608-41ff-4dae-8f85-24d3a70f79a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_bartok_imre_terey_osztondij_irodalom_ejszakaja_program","timestamp":"2020. január. 29. 08:12","title":"Bartók Imre szerint máris büntetik, amiért visszautasította a Térey-ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói részen lift vezetett le hozzá. Az alagút 1313 méter hosszú.","shortLead":"A mexikói részen lift vezetett le hozzá. Az alagút 1313 méter hosszú.","id":"20200130_csempeszalagut_amerikai_mexikoi_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af133bb-98d0-40a3-bf62-1fcce2e1a176","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_csempeszalagut_amerikai_mexikoi_hatar","timestamp":"2020. január. 30. 05:43","title":"Rekordhosszú csempészalagutat fedeztek fel az amerikai határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Jeruzsálem Izrael oszthatatlan fővárosa, a ciszjordániai zsidó telepeket annektálják, a palesztin menekültek sorsa megoldatlan marad. Donald Trump amerikai elnök közel-keleti béketervét mintha maga Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő ihlette volna. A palesztinok történelmi vereséget szenvedtek, és ha nem is fenyeget azonnali intifáda, a hosszabb távú következmények beláthatatlanok. A bejelentés időzítése nem véletlen: Trump és Netanjahu belpolitikai céljait is szolgálja.","shortLead":"Jeruzsálem Izrael oszthatatlan fővárosa, a ciszjordániai zsidó telepeket annektálják, a palesztin menekültek sorsa...","id":"20200129_trump_beketerv_izrael_palesztina_netanjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30969e2f-46ed-4f8b-90b3-839a74717dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_trump_beketerv_izrael_palesztina_netanjahu","timestamp":"2020. január. 29. 20:00","title":"Az évszázad alkuját kötötte vagy éppen az évszázad pofonját osztotta ki Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]