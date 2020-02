Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93545646-3375-4beb-baf5-9d7404eb6d20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegségben elhunytak száma már meghaladta a 2002 és 2003 között tomboló SARS járvány kínai halálos áldozatainak számát, amely 349 volt.","shortLead":"A betegségben elhunytak száma már meghaladta a 2002 és 2003 között tomboló SARS járvány kínai halálos áldozatainak...","id":"20200203_Egy_nap_alatt_56an_haltak_meg_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93545646-3375-4beb-baf5-9d7404eb6d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d5b12-7c09-43ad-b7af-2eaa23ffe46c","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Egy_nap_alatt_56an_haltak_meg_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. február. 03. 05:17","title":"Egy nap alatt 56-an haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy évvel a tavalyi csúcs után vasárnap ismét megdőlt a napi melegrekord.","shortLead":"Egy évvel a tavalyi csúcs után vasárnap ismét megdőlt a napi melegrekord.","id":"20200202_Ma_182_fokkal_megdolt_a_napi_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a702648-2398-488a-aabb-b3490fdb176f","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Ma_182_fokkal_megdolt_a_napi_melegrekord","timestamp":"2020. február. 02. 18:27","title":"Ma 18,2 fokkal megdőlt a napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22493772-ed4a-4115-ace1-0f6350ff3ba6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Velejéig szemtelen kis jelenetet hozott össze Hugh Grant.","shortLead":"Velejéig szemtelen kis jelenetet hozott össze Hugh Grant.","id":"20200203_Renee_Zellweger_nagyon_butuska_ruhajat_dicserve_gratulalt_Hugh_Grant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22493772-ed4a-4115-ace1-0f6350ff3ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9098ba4b-df7f-47e8-a9e0-a373c8f29ee2","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Renee_Zellweger_nagyon_butuska_ruhajat_dicserve_gratulalt_Hugh_Grant","timestamp":"2020. február. 03. 11:57","title":"Renée Zellweger butuska ruháját dicsérve gratulált Hugh Grant (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A párizsi klímaegyezmény gazdasági szempontból is észszerű megállapodás a Potsdami Klímakutató Intézet (PIK) héten bemutatott tanulmánya szerint, amelynek készítői arra jutottak, hogy a globális felmelegedés mértékének 2 Celsius-fokban való korlátozásakor a legkisebbek a klímaváltozás költségei.","shortLead":"A párizsi klímaegyezmény gazdasági szempontból is észszerű megállapodás a Potsdami Klímakutató Intézet (PIK) héten...","id":"20200202_parizsi_klimaegyezmeny_gazdasagi_szempont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc6aa06-20cd-4eaf-a34f-cfeb49967e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_parizsi_klimaegyezmeny_gazdasagi_szempont","timestamp":"2020. február. 02. 08:03","title":"Kutatók bizonyították: pénzben is megéri betartani a klímaegyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. 