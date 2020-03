Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","shortLead":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","id":"20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd8d958-71e1-41d6-b9ea-8d29a4526099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","timestamp":"2020. március. 13. 20:45","title":"Egymilliárd eurós segélycsomagot állított össze a kelet-európai cégeknek az EBRD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2434ca2c-4d52-4e87-8d01-94835a0c262d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fizetett szabadságot követelnek a tanároknak.","shortLead":"Fizetett szabadságot követelnek a tanároknak.","id":"20200313_MSZP_lehet_rovidebb_a_tanev_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2434ca2c-4d52-4e87-8d01-94835a0c262d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c23f9-b8aa-4f4b-8d18-f9f57b1a0b05","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_MSZP_lehet_rovidebb_a_tanev_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 13. 12:58","title":"MSZP: Lehet rövidebb a tanév a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786ca616-030d-4a74-a1b0-b49f7dee8c2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merész hátlapi dizájnnal és egyáltalán nem hétköznapi jellemzőkkel rendelkezik a Red Magic 5G, amely a kínai Nubia legújabb gamer telefonja. Nem lesz drága.","shortLead":"Merész hátlapi dizájnnal és egyáltalán nem hétköznapi jellemzőkkel rendelkezik a Red Magic 5G, amely a kínai Nubia...","id":"20200313_nubia_red_magic_5g_gamertelefon_folyadekhutes_144_hz_es_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786ca616-030d-4a74-a1b0-b49f7dee8c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae2c091-82ad-4e7f-919a-520f7e794519","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_nubia_red_magic_5g_gamertelefon_folyadekhutes_144_hz_es_kijelzo","timestamp":"2020. március. 13. 11:03","title":"144 Hz-es kijelző, folyadékhűtés: megjött a Nubia játékra kihegyezett mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig blokkolja a nemzetközi ipari, kereskedelmi folyamatokat, akár gazdasági visszaesés is bekövetkezhet idehaza - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig...","id":"20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eaf038-298c-4cdb-99b4-597d888750e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","timestamp":"2020. március. 14. 08:35","title":"Óriásit üthet a koronavírus a magyar gazdaságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765ff1d-8511-4303-9f66-49707c91ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ellenáll az antibiotikumnak. Ugyaninnen jött a hatástalan kézfertőtlenítő.","shortLead":"Ellenáll az antibiotikumnak. Ugyaninnen jött a hatástalan kézfertőtlenítő.","id":"20200313_Bakterium_van_a_Hiros_asvanyvizben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d765ff1d-8511-4303-9f66-49707c91ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8cdcf-3c89-44db-8927-073ca1eb6b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Bakterium_van_a_Hiros_asvanyvizben","timestamp":"2020. március. 13. 08:54","title":"Baktérium van a Hírös ásványvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az új koronavírus által terjesztett járványos betegség, a Covid-19 általában 3-5 héttel az első megbetegedés után szabadul el az érintett országokban. Az első hetekben általában alacsony az esetszám, s naponta egy-két új megbetegedést tapasztalnak. Ezt követően viszont jellemzően drámaian beindul a járvány és a „duplázós napok” sem ritkák. A terjedés azonban mégsem fátumszerű, a Kína szomszédságában lévő Tajvanon például jelenleg is csak ötvennél tart a betegek száma. A korlátozó intézkedéseknek mindenképpen van értelme, a fő cél az, hogy a betegek ne egy hullámban árasszák el a rendelőket és kórházakat, és ezzel ne terheljék túl az egészségügyi rendszert.","shortLead":"Az új koronavírus által terjesztett járványos betegség, a Covid-19 általában 3-5 héttel az első megbetegedés után...","id":"20200312_Marcius_vegere_dolhet_el_hogy_Magyarorszag_is_elesike_koronavirusjarvanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d52b612-32fc-4c48-b2b7-763d8530d205","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Marcius_vegere_dolhet_el_hogy_Magyarorszag_is_elesike_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. március. 12. 20:00","title":"Március végére dőlhet el, hogy megússza-e Magyarország a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus tömegtermékekkel vagy költséges innovációkkal készül-e tarolni.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus...","id":"202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c2e60-4c5c-4b5e-800e-1be12208182b","keywords":null,"link":"/360/202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","timestamp":"2020. március. 13. 07:00","title":"A neten kötne biztosítást? Fáradjon Mészárosékhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Betett a nemzetközi rossz hangulat a forintárfolyamnak.","shortLead":"Betett a nemzetközi rossz hangulat a forintárfolyamnak.","id":"20200312_Ujra_340_forintba_kerul_egy_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabe0c1a-1087-41ee-b21a-0e5aafcc5b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Ujra_340_forintba_kerul_egy_euro","timestamp":"2020. március. 12. 16:48","title":"Újra 340 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]