[{"available":true,"c_guid":"7ce99b00-8c26-48b0-84b8-a21a0b31db8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Blaise Matuidival együtt már tizenegy Serie A-játékos fertőződött meg.\r

","shortLead":"Blaise Matuidival együtt már tizenegy Serie A-játékos fertőződött meg.\r

","id":"20200317_Ujabb_Juventusjatekos_kapta_el_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce99b00-8c26-48b0-84b8-a21a0b31db8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3660254-9ea4-40c8-a152-079eed3cf5ba","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Ujabb_Juventusjatekos_kapta_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 17. 21:15","title":"Újabb Juventus-játékos kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","shortLead":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","id":"20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e3c97-f545-4d7e-9393-36331bfcba82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","timestamp":"2020. március. 18. 12:45","title":"Többé nem indít a MÁV Budapest és Szeged között megálló nélküli vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elárult az idei karácsonyi szezonban megjelenő új konzoljáról a Microsoft. A koronavírus miatti általános termelési gondok viszont erre a gépre is hatással lehetnek.","shortLead":"Mindent elárult az idei karácsonyi szezonban megjelenő új konzoljáról a Microsoft. A koronavírus miatti általános...","id":"20200316_xbox_series_x_specifikacio_uj_xbox_2020_konzol_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e7cc51-e06b-4d38-acf6-6a27e933a896","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_xbox_series_x_specifikacio_uj_xbox_2020_konzol_microsoft","timestamp":"2020. március. 16. 16:53","title":"8 mag, 12 TFLOP: bivalyerős gép lesz az új Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai Kutatóközpontja tudósainak egy új kutatása szerint.","shortLead":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai...","id":"20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5666fd-0272-4f2a-b50d-f20e76c9bfe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","timestamp":"2020. március. 17. 15:53","title":"Olyan meleg van a hegyekben is, hogy kihalhat a karsztvipera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs délutáni műszak, a gyakornokok számára pedig felfüggesztették a munkavégzést – egyebek mellett ilyen szabályokat hozott a koronavírus miatt a Magyar Suzuki Zrt.","shortLead":"Nincs délutáni műszak, a gyakornokok számára pedig felfüggesztették a munkavégzést – egyebek mellett ilyen szabályokat...","id":"20200317_magyar_suzuki_gyar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ae1427-e36f-4a42-b655-ff02be2d4e4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_magyar_suzuki_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 14:46","title":"A magyar Suzukinál egyelőre nem áll le a munka, de több új szabályt is hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb18cd2-0f35-4fb1-b7af-aab0e12bc0a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt héten a francia egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy megfigyelések szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a tüneteket.","shortLead":"Múlt héten a francia egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy megfigyelések szerint a gyulladáscsökkentő...","id":"20200318_Koronavirus_a_WHO_szerint_is_arthat_az_ibuprofen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb18cd2-0f35-4fb1-b7af-aab0e12bc0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ee188-de6e-4cde-a69d-09a7613527cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Koronavirus_a_WHO_szerint_is_arthat_az_ibuprofen","timestamp":"2020. március. 18. 11:56","title":"Koronavírus: a WHO szerint is árthat az ibuprofén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","shortLead":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","id":"20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcc337-d26b-426e-9a15-5a92a99ba9e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","timestamp":"2020. március. 18. 12:25","title":"Az EFOTT szervezői pénzt adományoznak a koronavírus ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Bankszövetség szerint is muszáj lesz valamiféle hiteltörlesztési moratóriumot bevezetni, de az ezzel járó terheket a bankszektor nem akarja egymaga viselni. A javaslataikat elküldték a kormánynak.","shortLead":"A Bankszövetség szerint is muszáj lesz valamiféle hiteltörlesztési moratóriumot bevezetni, de az ezzel járó terheket...","id":"20200317_A_bankok_benne_vannak_hogy_bizonyos_hiteleket_ideiglenesen_ne_kelljen_torleszteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13397022-4e18-47f7-b0f4-d5a3cba07516","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_bankok_benne_vannak_hogy_bizonyos_hiteleket_ideiglenesen_ne_kelljen_torleszteni","timestamp":"2020. március. 17. 16:24","title":"A bankok benne vannak, hogy bizonyos hiteleket ideiglenesen ne kelljen törleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]