[{"available":true,"c_guid":"c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három hét alatt a német hatóságok kétszázezer, külföldön ragadt német állampolgárt menekítettek haza. Az akció folytatódik. \r

","shortLead":"Három hét alatt a német hatóságok kétszázezer, külföldön ragadt német állampolgárt menekítettek haza. Az akció...","id":"20200404_Nemetorszag_200_ezer_allampolgarat_menekitette_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acf26e-dde5-4c66-9ada-06d47cefbe98","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Nemetorszag_200_ezer_allampolgarat_menekitette_haza","timestamp":"2020. április. 04. 17:24","title":"Németország 200 ezer állampolgárát menekítette haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","shortLead":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca4ee-cdb8-4889-8ea2-14c80b5c7f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. április. 04. 18:43","title":"Egy nap alatt 630-an haltak meg New York államban a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Cardiffi Egyetem szakértői első alkalommal dolgoztak ki egy olyan módszert, amellyel megbecsülhető, hogy a különböző állatfajok mekkora műanyagokat nyelhetnek le.","shortLead":"A Cardiffi Egyetem szakértői első alkalommal dolgoztak ki egy olyan módszert, amellyel megbecsülhető, hogy a különböző...","id":"20200404_allatok_altal_lenyelt_muanyagok_merete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce771c1-b4c0-4189-b8d5-8bc1effbf607","keywords":null,"link":"/tudomany/20200404_allatok_altal_lenyelt_muanyagok_merete","timestamp":"2020. április. 04. 16:03","title":"Kétezer állat gyomortartalmát vizsgálták meg, az eredmény némelyiknél sokkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7f11ad-288b-4337-a01a-99c549fe9e59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az író hagyatéka kimeríthetetlennek tűnik, a szegedi Tiszatáj márciusi száma is szinte emlékszám.","shortLead":"Az író hagyatéka kimeríthetetlennek tűnik, a szegedi Tiszatáj márciusi száma is szinte emlékszám.","id":"202014_folyoirat__toth_janos_istvan_terey_janos_csipkefa_bimboja_egy_civis_vallomasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f11ad-288b-4337-a01a-99c549fe9e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5695d620-c33c-46e0-9b36-caa5e2048e01","keywords":null,"link":"/360/202014_folyoirat__toth_janos_istvan_terey_janos_csipkefa_bimboja_egy_civis_vallomasai","timestamp":"2020. április. 04. 16:45","title":"A széles publikum most ismerheti meg Térey János írói nevének történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többen megsérültek egy balesetben.","shortLead":"Többen megsérültek egy balesetben.","id":"20200405_Lezartak_egy_szakaszon_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c943bb1b-0c88-4e58-9e4d-3eefdc835303","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_Lezartak_egy_szakaszon_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2020. április. 05. 10:11","title":"Lezárták egy szakaszon a ferihegyi gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","shortLead":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","id":"20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34202e3a-7960-4d99-a7b2-2e67c4c4ec5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Nem a koronavírus okozta a Thaiföldön elhunyt magyar halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban a tömegközlekedés továbbra sincs, így munkavállalók ezrei kényszerülnek arra, hogy gyalog menjenek az újranyitó üzemekbe.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban...","id":"20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d652cb1-a171-41a5-bde6-65b351fbde74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","timestamp":"2020. április. 05. 10:08","title":"Vasárnap újranyitják a bangladesi varrodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni, arra jó példa éppen egy hónapja közzétett bejegyzése.","shortLead":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni...","id":"20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336688a5-b276-4c2d-9a52-08485b53e0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","timestamp":"2020. április. 06. 11:03","title":"Egy mondat a koronavírusról, amit azóta nagyon megbánhatott Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]