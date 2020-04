Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnöki hivatal közleménye szerint a világszervezet nem átlátható, és rosszul kezeli a világjárványt.\r

","shortLead":"Az amerikai elnöki hivatal közleménye szerint a világszervezet nem átlátható, és rosszul kezeli a világjárványt.\r

","id":"20200417_A_WHOelnok_lemondasahoz_kotnek_a_tovabbi_tamogatast_amerikai_republikanus_kepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ab07a0-759d-437e-9b96-2c31f010fe89","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_A_WHOelnok_lemondasahoz_kotnek_a_tovabbi_tamogatast_amerikai_republikanus_kepviselok","timestamp":"2020. április. 17. 06:18","title":"A WHO-elnök lemondásához kötnék a további támogatást amerikai republikánus képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert is leminősítették.","shortLead":"A magyar mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert is leminősítették.","id":"20200416_moodys_bankrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d891115-1ec9-42c0-93ed-ce4d76ca5373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_moodys_bankrendszer","timestamp":"2020. április. 16. 11:17","title":"Negatívra módosította a Moody's a magyar bankrendszer kilátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1371da-2c7a-42cc-a2cb-fcc60bac5f08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen átlagon felüli dinamikájáról ismert NDK típusba két nagyteljesítményű motort szereltek.","shortLead":"A nem éppen átlagon felüli dinamikájáról ismert NDK típusba két nagyteljesítményű motort szereltek.","id":"20200418_421_loeros_budapesti_trabantot_kinalnak_eladasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1371da-2c7a-42cc-a2cb-fcc60bac5f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6359566b-2529-4608-8e9f-e6821af06f8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200418_421_loeros_budapesti_trabantot_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. április. 18. 06:41","title":"421 lóerős budapesti Trabantot kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó egyik utasa meghalt.","shortLead":"Az autó egyik utasa meghalt.","id":"20200417_Auto_es_traktor_utkozott_Galgagutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc7ab2e-0fb4-4759-85c6-02821e42b86f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Auto_es_traktor_utkozott_Galgagutan","timestamp":"2020. április. 17. 07:38","title":"Autó és traktor ütközött Galgagután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1182f005-9511-459f-b599-e8d49476901f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ön lakásában is ott lehet Lady Gaga, Billie Eilish, Jennifer Lopez vagy éppen Elton John. ","shortLead":"Az ön lakásában is ott lehet Lady Gaga, Billie Eilish, Jennifer Lopez vagy éppen Elton John. ","id":"20200416_A_magyar_nezok_is_lathatjak_a_vilagsztarok_nagyszabasu_showjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1182f005-9511-459f-b599-e8d49476901f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd4a-6156-426b-9d90-fd294a199ef7","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_A_magyar_nezok_is_lathatjak_a_vilagsztarok_nagyszabasu_showjat","timestamp":"2020. április. 16. 12:48","title":"A magyar nézők is láthatják a világsztárok nagyszabású jótékonysági show-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra lesz a május 4-én induló érettségiknél. Igény szerint maszkot is biztosítanak, de viselése nem lesz kötelező. Tesztelni nem fogják a vizsgázókat.","shortLead":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra...","id":"20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce85e2-dc3e-49d5-bd8d-2bf7312661cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","timestamp":"2020. április. 17. 11:16","title":"A rendőrök is besegítenek az érettségi lebonyolításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3dd58b-9373-4bef-a3bc-276765df3159","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent elkövet, hogy átmenjen az üzenet. ","shortLead":"Mindent elkövet, hogy átmenjen az üzenet. ","id":"20200416_Gyorfi_Pal_Bee_Gees_maradj_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec3dd58b-9373-4bef-a3bc-276765df3159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a01f3a-c77d-44a1-a8ac-f150a6ebeb58","keywords":null,"link":"/elet/20200416_Gyorfi_Pal_Bee_Gees_maradj_otthon","timestamp":"2020. április. 16. 13:16","title":"Győrfi Pál Bee Geesre tátogva kéri, hogy maradjunk otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség megfigyelései szerint egyértelműen látszik, hogy a kijárási korlátozások/tilalmak miatt kevesebb autós közlekedik az utakon.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség megfigyelései szerint egyértelműen látszik, hogy a kijárási korlátozások/tilalmak miatt kevesebb...","id":"20200416_kornavirus_jarvany_karanten_legszennyezes_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c86494-4e00-492b-b872-316c598d0bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_kornavirus_jarvany_karanten_legszennyezes_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. április. 16. 20:03","title":"Felére csökkent a légszennyezettség Európa legnagyobb városaiban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]