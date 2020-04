Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8796a81-6d35-4697-8319-3193d74cd372","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Pál András a színházak kényszerű bezárása előtt nyilvános gyónással felérő, elementáris élveboncolást adott elő a Mizantróp, a Don Juan, a Tartuffe, A fösvény karaktereiből összegyúrt Moliere – the passion című előadásban a Radnóti Színházban. Interjú.","shortLead":"Pál András a színházak kényszerű bezárása előtt nyilvános gyónással felérő, elementáris élveboncolást adott elő...","id":"202016__pal_andras_szinesz__petri_gyorgyrol_meritkezesrol__negy_azegyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8796a81-6d35-4697-8319-3193d74cd372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9ed27-7136-4132-9a2f-601ee3c68bc5","keywords":null,"link":"/360/202016__pal_andras_szinesz__petri_gyorgyrol_meritkezesrol__negy_azegyben","timestamp":"2020. április. 19. 14:00","title":"\"Aggódom a kollégáimért, akiknek annyi pénz sem jut, mint nekünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár a harmadánál is többet eshet a magyarországi üzemanyagfogyasztás. De meglepő módon az első negyedévben még nőtt a benzin forgalma.","shortLead":"Akár a harmadánál is többet eshet a magyarországi üzemanyagfogyasztás. De meglepő módon az első negyedévben még nőtt...","id":"20200419_Hatalmas_zuhanas_johet_a_hazai_benzinfogyasztasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd73829-c9ba-4783-9831-097f739659b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Hatalmas_zuhanas_johet_a_hazai_benzinfogyasztasban","timestamp":"2020. április. 19. 15:19","title":"Hatalmas zuhanás jöhet a hazai benzinfogyasztásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben a tanulókat méltatlan dilemma elé állítja azzal, hogy választaniuk kell egyéni előmenetelük, valamint saját és családjuk egészségének veszélyeztetése között.","shortLead":"Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben...","id":"20200420_Szuloi_Hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe3997-2c95-47c2-b404-55142f49e007","keywords":null,"link":"/kultura/20200420_Szuloi_Hang","timestamp":"2020. április. 20. 09:46","title":"Szülői Hang: Ne hagyják szó nélkül a diákok a veszélyes érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időben számos kérdés vetődött fel arról, hogy a veszélyhelyzeti kormányrendeletek rendelkezései hogyan érintik a munkavállalók és a munkáltatók terheit. Erre keresi a választ az Adózóna legújabb írása.","shortLead":"Az utóbbi időben számos kérdés vetődött fel arról, hogy a veszélyhelyzeti kormányrendeletek rendelkezései hogyan...","id":"20200420_Ber_es_tamogatas__kinek_mi_marad_a_zsebeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce453ea7-e845-44b2-b8a1-78f7f80fc7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Ber_es_tamogatas__kinek_mi_marad_a_zsebeben","timestamp":"2020. április. 20. 13:06","title":"Bér és támogatás – kinek mi marad a zsebében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter. Oroszország fegyverei tesztelésére használja a szíriai hadszínteret.","shortLead":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és...","id":"20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f088-7aa1-4ab8-8ef2-92065e515fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","timestamp":"2020. április. 19. 21:18","title":"Az orosz hadsereg kipróbálta az Armata tankot is Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JAMA orvosi szakportálon megjelent animáció szerint a köhögés vagy tüsszentés útján terjedő víruscseppek akár 7-8 métert is utazhatnak a levegőben. ","shortLead":"A JAMA orvosi szakportálon megjelent animáció szerint a köhögés vagy tüsszentés útján terjedő víruscseppek akár 7-8...","id":"20200420_jama_tusszentes_mikrocsepp_viruscsepp_nyalcsepp_koronavirus_covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf268b7-38f6-485a-be1e-f5fa1e8b1c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_jama_tusszentes_mikrocsepp_viruscsepp_nyalcsepp_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. április. 20. 09:03","title":"Nincs ennél látványosabb bizonyíték, miért kell nagyobb távolságot tartani a másiktól járvány idején – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","id":"20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e2c3b-6886-4f7d-8905-fb9d90c3e0d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","timestamp":"2020. április. 20. 16:14","title":"Aszály fenyegeti a hazai mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]