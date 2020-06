Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9873d918-6706-47b3-9c01-f02354e3526a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délutánra hirdettek meg tüntetést a Színművészeti hallgatói - egyetemük védelmében. Fotósaink képein követheti, hányan gyűltek össze, kik voltak, kereshet ismert arcokat.","shortLead":"Vasárnap délutánra hirdettek meg tüntetést a Színművészeti hallgatói - egyetemük védelmében. Fotósaink képein...","id":"20200621_Ez_zajlik_a_Szinmuveszetinel__kepekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9873d918-6706-47b3-9c01-f02354e3526a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35415232-0b91-49b6-81e5-7a9e65984ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Ez_zajlik_a_Szinmuveszetinel__kepekben","timestamp":"2020. június. 21. 16:36","title":"Ez történt a Színművészetinél - képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"Donáth Anna","category":"velemeny","description":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell: számon lehet kérni a jogállamiságot, és közvetlenül annak adjuk az EU-s pénzt, aki országot épít!","shortLead":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell...","id":"20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9290b168-9539-4228-86dc-30a0f55cf5ee","keywords":null,"link":"/velemeny/20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","timestamp":"2020. június. 22. 12:17","title":"Donáth Anna: Fideszmentesíthetők az uniós források","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben – véli a szakszervezet.\r

","shortLead":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben – véli...","id":"20200622_munkaruhazat_szocialis_es_gyermekvedelmi_intezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4977f5-5602-4342-bc77-ba754895114a","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_munkaruhazat_szocialis_es_gyermekvedelmi_intezmenyek","timestamp":"2020. június. 22. 09:28","title":"Meztelen fotókkal üzentek a kormánynak, hogy nem kaptak megfelelő munkaruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és semmit) sem bíznak a véletlenre. Van iskola, amelyik olyan lelkes lett, hogy a levelet ki is tette az oldalára.","shortLead":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és...","id":"20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e6448-07c9-474a-aea1-7da317ed1f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","timestamp":"2020. június. 21. 10:02","title":"Ha egy üzlet beindul: Orbán Viktor az érettségizőknek is levelet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b2852-d32e-4843-af59-a753b64ab22b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mint mikor egy földön fekvő embert zsebelnek ki - ehhez hasonlítja a kormány intézkedéseit, amelyek több száz milliós kiesést jelentenek az amúgy is nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknak Pikó András. A Józsefváros polgármestere a HVG Teraszon arról beszélt: nem sok esélyt lát arra, hogy a hatalom visszakozzon, pedig szerinte nem lenne Orbán Viktornak rosszabb, ha nem bántaná az önkormányzatokat. ","shortLead":"Mint mikor egy földön fekvő embert zsebelnek ki - ehhez hasonlítja a kormány intézkedéseit, amelyek több száz milliós...","id":"20200622_Piko_Andras_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9b2852-d32e-4843-af59-a753b64ab22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733d69ac-24f7-4e2b-a6bd-7d023936fdef","keywords":null,"link":"/360/20200622_Piko_Andras_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 22. 11:15","title":"\"Építeni nem csak kormányzati pénzből lehet\" - Pikó András a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef105b75-de4c-4561-a532-994f9300105b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti állapotú régi NDK kisautót csak rövid utakra használta első tulajdonosa. ","shortLead":"Az eredeti állapotú régi NDK kisautót csak rövid utakra használta első tulajdonosa. ","id":"20200621_10_ezer_kilometeres_trabit_arulnak_pest_megyeben_trabant_601","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef105b75-de4c-4561-a532-994f9300105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a106b3b-87bc-4958-9fb8-58f88a49fa82","keywords":null,"link":"/cegauto/20200621_10_ezer_kilometeres_trabit_arulnak_pest_megyeben_trabant_601","timestamp":"2020. június. 21. 06:41","title":"10 ezer kilométeres Trabit árulnak Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt nyomait igyekszik eltüntetni.","shortLead":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt...","id":"20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1039102-6010-4b81-a22f-ab88e106a6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","timestamp":"2020. június. 21. 14:50","title":"Megváltoztatják az Uncle Ben’s csomagolását és nevét, most már rasszistának tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a Jobbik panaszát, amit a 660 milliós büntetés miatt tett. Azzal indokolta a bíróság a döntést, hogy nem használt ki a párt minden magyarországi jogorvoslati lehetőséget.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a Jobbik panaszát, amit a 660 milliós büntetés miatt tett. Azzal...","id":"20200622_asz_buntetes_jobbik_panasz_strasbourg_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cc14f8-ada9-4178-8cd5-5d7187eb3df1","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_asz_buntetes_jobbik_panasz_strasbourg_birosag","timestamp":"2020. június. 22. 13:12","title":"Elutasították a Jobbik panaszát a strasbourgi bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]