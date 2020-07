Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae678e4-8a81-414d-b0df-f5c02ebf9eac","keywords":null,"link":"/360/20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:08","title":"Színkereső játék a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e880de1-3f21-4180-bc8b-44dbbabc5966","c_author":"HVG","category":"360","description":"Számára jól ismert terepen vág bele új üzletbe Orbán Viktor milliárdos veje.","shortLead":"Számára jól ismert terepen vág bele új üzletbe Orbán Viktor milliárdos veje.","id":"202029_tusculanum_hegyvidek_tiborcz_szonoki_magaslatokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e880de1-3f21-4180-bc8b-44dbbabc5966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c00398b-190f-41ff-85c5-f4b8f43f45a8","keywords":null,"link":"/360/202029_tusculanum_hegyvidek_tiborcz_szonoki_magaslatokban","timestamp":"2020. július. 17. 12:00","title":"A \"sufnis\" irodaház címére jegyezték be Tiborcz István legújabb új cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezérigazgatója szerint a postai szolgáltatók a világon mindenhol \"szenvednek\".","shortLead":"A cég vezérigazgatója szerint a postai szolgáltatók a világon mindenhol \"szenvednek\".","id":"20200717_magyar_posta_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faafcfba-296d-4977-9c6a-fff6e19c7833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200717_magyar_posta_beremeles","timestamp":"2020. július. 17. 12:28","title":"Magyar Posta: Az EU miatt nincs pénz béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8bc176-8bce-407e-9ef9-39af30ed39a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a kínai Xiaomi nem ragad le az okostelefonoknál, számos eszközt próbál intelligensebbé tenni. Például a matracot is.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a kínai Xiaomi nem ragad le az okostelefonoknál, számos eszközt próbál intelligensebbé tenni...","id":"20200717_xiaomi_8h_okosmatrac_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8bc176-8bce-407e-9ef9-39af30ed39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8b3d4d-698d-48f9-a71c-4786c8c0485c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_xiaomi_8h_okosmatrac_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2020. július. 17. 10:03","title":"Az ágymatrac is legyen okos, mondja a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat. Kormányinfó.","shortLead":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat...","id":"20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c42025-9be9-40b0-bee5-839207d1a761","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","timestamp":"2020. július. 16. 10:22","title":"Döntött a kormány: elmarad a tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézkedés nagyjából 140 embert érint.","shortLead":"Az intézkedés nagyjából 140 embert érint.","id":"20200716_Havi_40_ezer_forintos_berpotlekot_kapnak_a_jozsefvarosi_ovodapedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898cb33f-2ed5-4e37-bf09-d15a9b51f7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Havi_40_ezer_forintos_berpotlekot_kapnak_a_jozsefvarosi_ovodapedagogusok","timestamp":"2020. július. 16. 13:02","title":"Havi 40 ezer forintos bérpótlékot kapnak a józsefvárosi óvodapedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosított a rendeleten a kormány.","shortLead":"Módosított a rendeleten a kormány.","id":"20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e695bc-ad76-4b2e-a3f8-70525528cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","timestamp":"2020. július. 16. 08:52","title":"Utazási korlátozások: országokon belül is megkülönböztethetnek területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","shortLead":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","id":"20200715_wizz_air_jarvany_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428469b6-7378-4726-bb2e-3c56c10897fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_wizz_air_jarvany_repules","timestamp":"2020. július. 15. 16:29","title":"Több járatát felfüggeszti a Wizz Air a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]