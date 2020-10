Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","shortLead":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","id":"20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4dfb97-4a79-47e9-a7a0-ce24748f792d","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","timestamp":"2020. október. 13. 08:40","title":"Szakvizsga közben kezdett el vajúdni, majd levizsgázott és megszülte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"Ingatlannet","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár itthon egyértelműen a fővárosban a legdrágábbak a lakások, Európa több országában láthatunk az ellenkezőjére is példát. ","shortLead":"Bár itthon egyértelműen a fővárosban a legdrágábbak a lakások, Európa több országában láthatunk az ellenkezőjére is...","id":"20201013_budapest_ingatlanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7525885a-075a-4786-aa98-c5a871bb31f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201013_budapest_ingatlanar","timestamp":"2020. október. 13. 07:15","title":"Miért vesszük természetesnek, hogy a fővárosban a legdrágább az ingatlan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfe5ee8-7be0-4cde-9ff9-64d7d9af2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölykeit védhette a puma a kirándulótól.","shortLead":"A kölykeit védhette a puma a kirándulótól.","id":"20201013_puma_tamadas_utah","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfe5ee8-7be0-4cde-9ff9-64d7d9af2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d88ddf9-244e-486b-a3e0-9618b6e9fc98","keywords":null,"link":"/elet/20201013_puma_tamadas_utah","timestamp":"2020. október. 13. 11:05","title":"Videóra vette egy túrázó, ahogy percekig üldözi egy kifejlett puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Dömdödöm, bagoly, tranzit, rosszkedv, vakcinaháború. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201011_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacd4e54-66eb-4317-bc8e-5f7ac8f5967f","keywords":null,"link":"/360/20201011_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. október. 11. 20:40","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos hétköznapi fasizmust lát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","shortLead":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","id":"20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd01f2-b0c2-44b3-97a4-71ac4ab9455f","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"44,57 százalék leszavazott a szerencsi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14abcc0-b81a-4ac3-bf2a-6293d7b50770","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A balatonszemesi Hattyú után a boglári Sellő is sorra kerül.","shortLead":"A balatonszemesi Hattyú után a boglári Sellő is sorra kerül.","id":"20201012_Eladja_a_balatonboglari_kempinget_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a14abcc0-b81a-4ac3-bf2a-6293d7b50770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b70d5-0bfe-472d-85fd-724635e4c08e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Eladja_a_balatonboglari_kempinget_az_allam","timestamp":"2020. október. 12. 18:18","title":"Eladja a balatonboglári kempinget az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","shortLead":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","id":"20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33e75d-cad0-4ecb-b3e6-f3a445c53b03","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","timestamp":"2020. október. 11. 14:40","title":"A Microsoftnál is állandó lehetőség marad a távmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár újdonságának, köztük elsősorban az idei iPhone-oknak bemutatása. Az interneten élőben követhetjük az eseményeket.","shortLead":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár...","id":"20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7273d54-ea20-41ca-abd2-71b2896c3e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","timestamp":"2020. október. 13. 10:03","title":"Élőben nézheti ma este az új iPhone-ok érkezését, mutatjuk a hivatalos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]