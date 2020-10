Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","shortLead":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","id":"20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2042d47a-debd-48c9-8e94-691fe68adafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 19:51","title":"Videón, ahogy felrobbantanak egy 340 méteres völgyhidat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség a maszkviselési szabályok betartása érdekében. Arról is beszélt, az első adag vakcina év végén megérkezhet, első körben a krónikus betegeket és a leginkább veszélyeztetett időseket oltják majd be. Tömegesen áprilisra lehet itthon koronavírus elleni oltás, Orbán szerint addig kell kitartani.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség...","id":"20201030_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429c2d39-cff5-49a7-89e9-87035951db1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Orban","timestamp":"2020. október. 30. 07:37","title":"Orbán: Decemberre lehet oltás, hétfőtől szigorúan büntetik a maszkviselésre vonatkozó szabályok megszegését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csendesebb lett a világ a koronavírus-járvány miatt, jelentősen csökkent a napi átlagos zajszint az Egyesült Államokban a pandémia első hulláma idején – foglalható össze amerikai kutatók vizsgálati eredménye. ","shortLead":"Csendesebb lett a világ a koronavírus-járvány miatt, jelentősen csökkent a napi átlagos zajszint az Egyesült Államokban...","id":"202044_zajuzo_koronavirus_a_csend_hangjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca62991-c384-41bf-82df-a3f23afcb74c","keywords":null,"link":"/360/202044_zajuzo_koronavirus_a_csend_hangjai","timestamp":"2020. október. 29. 14:00","title":"A koronavírus-járvány ajándéka: a csend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b76a311-4e07-4e25-beba-80c7c4c4a611","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkeiről ismert Caviar megint nagyot álmodott, az ehhez szükséges alapot pedig az Apple új, iPhone 12 Pro modelljei adták","shortLead":"A luxuscikkeiről ismert Caviar megint nagyot álmodott, az ehhez szükséges alapot pedig az Apple új, iPhone 12 Pro...","id":"20201030_caviar_apple_iphone_12_premium_kiadas_luxustelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b76a311-4e07-4e25-beba-80c7c4c4a611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf52d8-91e3-4318-87a6-15d50c661038","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_caviar_apple_iphone_12_premium_kiadas_luxustelefon","timestamp":"2020. október. 30. 18:03","title":"Ha drágállja az új iPhone-okat, mit szól ehhez? Jött egy 14 millió forintos kiadás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon osztogatja majd tanácsait. ","shortLead":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon...","id":"202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea7a25-ad77-484e-9895-e70b437711e6","keywords":null,"link":"/360/202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","timestamp":"2020. október. 29. 16:00","title":"Kormánybarát kastélybirtokosok egymás közt: L. Simonék összehangolnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a neves okostelefon-gyártók próbálják a legújabb lapkakészletekkel felruházni eszközeiket, az LG más utat választ, megmarad a kevésbé nagy teljesítményű chipkészleteknél.","shortLead":"Míg a neves okostelefon-gyártók próbálják a legújabb lapkakészletekkel felruházni eszközeiket, az LG más utat választ...","id":"20201030_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_lg_okostelefonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b236b417-1d04-4ba5-b77b-57b8e90138e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_lg_okostelefonok","timestamp":"2020. október. 30. 15:03","title":"Milyen erős processzor kerül az LG 2021-es telefonjaiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"625043de-e06a-4103-896d-6822f1366d41","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem találtak sem baktériumot, sem veszélyes anyagokat.","shortLead":"Nem találtak sem baktériumot, sem veszélyes anyagokat.","id":"20201030_Nebih_tok_jok_a_magyar_sutotokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625043de-e06a-4103-896d-6822f1366d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4239350-66c5-4020-bcc6-3cbf1c8fa2df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Nebih_tok_jok_a_magyar_sutotokok","timestamp":"2020. október. 30. 09:54","title":"Nébih: tök jók a magyar sütőtökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]